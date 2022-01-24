最後2集了～捨不得結束啊！《那年，我們的夏天》第15集劇照公開，崔雄＆妍秀心動甜蜜的家中約會

《那年，我們的夏天》第14集中，崔雄（崔宇植 飾）、延秀（金多美 飾）在夢想和現實的界限上處於選擇的十字路口。

用無心的話說分手的延秀和不知緣由而分手的崔雄，兩人的再次面臨重蹈覆轍的危機。尾聲，延秀發現唯一的家人奶奶（車美京 飾）正在準備與自己告別的事實後流下眼淚。



公開的新劇照中，享受家中約會的「雄妍秀」情侶臉上始終掛著微笑，彷彿置身於只屬於兩人的世界一樣，對彼此甜蜜可愛的眼神到一刻也不分離。但...之前的預告中，延秀對崔雄說：「我這麼幸福的時候，都會感到不安。」的臺詞更增添懸念。



另一組劇照是在個人展示會上，NJ（盧正義 飾）雖然向崔雄爽快地宣佈單戀結束，但作爲受高午畫作得到安慰的真粉絲，她也送上祝賀的花束；還有努亞（郭東延 飾）再次登場，他與崔雄凝視前方的眼神營造出微妙的緊張感。而崔雄等待的延秀，卻沒有出現。



今天（24日）將播出的第15集，崔雄、延秀度過無比幸福的一天，但在崔雄的個人展示會的最後一天，意料之外的不幸湧來。製作組表示：「崔雄、國延秀經歷過一次離別，感覺到不尋常的危機。轉來轉去又重新開始的愛情，是否能夠迎來最高峰並守住幸福呢？請期待到最後。」

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞