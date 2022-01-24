最后2集了～舍不得结束啊！《那年，我们的夏天》第15集剧照公开，崔雄＆妍秀心动甜蜜的家中约会

《那年，我们的夏天》第14集中，崔雄（崔宇植 饰）、延秀（金多美 饰）在梦想和现实的界限上处於选择的十字路口。

用无心的话说分手的延秀和不知缘由而分手的崔雄，两人的再次面临重蹈覆辙的危机。尾声，延秀发现唯一的家人奶奶（车美京 饰）正在准备与自己告别的事实后流下眼泪。



公开的新剧照中，享受家中约会的「雄妍秀」情侣脸上始终挂著微笑，彷佛置身於只属於两人的世界一样，对彼此甜蜜可爱的眼神到一刻也不分离。但...之前的预告中，延秀对崔雄说：「我这么幸福的时候，都会感到不安。」的台词更增添悬念。



另一组剧照是在个人展示会上，NJ（卢正义 饰）虽然向崔雄爽快地宣布单恋结束，但作爲受高午画作得到安慰的真粉丝，她也送上祝贺的花束；还有努亚（郭东延 饰）再次登场，他与崔雄凝视前方的眼神营造出微妙的紧张感。而崔雄等待的延秀，却没有出现。



今天（24日）将播出的第15集，崔雄、延秀度过无比幸福的一天，但在崔雄的个人展示会的最后一天，意料之外的不幸涌来。制作组表示：「崔雄、国延秀经历过一次离别，感觉到不寻常的危机。转来转去又重新开始的爱情，是否能够迎来最高峰并守住幸福呢？请期待到最后。」

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