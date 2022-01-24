[剧雷]《Bad and Crazy》郑允浩的精神操控太可怕！柳秀悦节节败退，抓捕不成反遭到怀疑（EP.10-11）

这两集的反转真的堪称惊心动魄，超佩服编剧埋下那么多伏笔，所有的拼图终於要完整了！

EP.10

沈政勋坚持亲手杀掉朴成冠，因为郑允浩告诉他如果任务失败，郑就会杀死奇素妍。 秀悦（李栋旭 饰）阻止沈政勋并带他回家吃饭，告诉他世界上还有很多好人，他应该就此停手，把保护奇素妍的任务交给警方。



安德烈希望尽快和龙社长一起离开韩国，在此之前去见偷偷拿走货物的人，却遭到偷袭丧命。 龙社长痛失爱将，意识到偷他们货的人和警方追查的是同一个人。

秀悦和郑允浩手下打斗时想起了埋藏已久的记忆：郑允浩说在熙除掉了郑允浩的父亲所以他才帮在熙除掉父亲，但在熙想不起来这件事，郑允浩於是疯狂打他，这时K（魏河俊 饰）为了保护在熙第一次出现。



秀悦醒悟到中了郑允浩的计谋：其实K没有杀人，只是郑允浩用精神控制的手段让K这样想而已。 秀悦假装因为人格分裂的事寻求申朱爀帮助，其实他已经看破：申朱爀就是郑允浩！



EP.11

秀悦找到申朱爀的心理咨询记录，里面有申暗示青少年互助杀人的影片，龙社长也提供了申朱爀的通话录音。郑允浩意识到秀悦可能发现了他的真实身份，开始对周围的人进行精神控制：给了秀悦妈妈一把带血的小刀说这是她小儿子的东西，让秀悦妈妈以为在熙是杀父之后逃出来。



郑允浩以谘询师申朱爀的身份告诉盛福骏「秀悦就是郑允浩」，令愤怒的盛福骏单独约秀悦出来差点掐死他，这时申朱爀出现并杀掉盛福骏，却在警局说是K杀人；接受调查时说郑允浩只存在於秀悦的幻想中，其实是K就是郑允浩。



郑允浩因为缺乏证据获得释放，忍无可忍的秀悦对他举起枪，枪响的瞬间被K抓住手臂。

4个月后，秀悦被关在治疗监护所里，熙谦（韩智恩 饰）去看望时发现他精神萎靡，甚至把K都忘了。



回到房间后秀悦把药片吐出来，K从背后偷袭反而被秀悦压制，两人感到时机已成熟，该出去对付申朱爀了！



网友表示：「对妈妈下手真的过分，谁看到都会爆气吧」、「K消失的时候秀悦好像失恋一样XD」、「剧情发展令人惊奇，前八集我以为大魔王是龙社长，结果……」、「龙社长对安德烈感情好深」、「申医生翻白眼的爽样有够恶心」、「秀悦居然有制服cosplay，一下学生一下病人XD」、「幸好有最后2分钟，不然真的气死了」、「K果然没有杀人，他是Hero！」

秀悦穿校服被真正的高中生吐槽看起来很老：



最后2分钟高燃反转！原来这4个月秀悦是在接受K的格斗培训吗XD



【下集预告】

秀悦从监护所逃出来，去寻找另一个知道郑允浩身份的人。 熙谦问龙社长当时是如何找到「那个男人」，心理维修工分析郑允浩的心理：「戴面具的人最害怕什么？ 」郑允浩约秀悦在旧家见面，火光映照中，秀悦穿著和K相同的机车服：「反正那家伙的目标是我，我要自己解决。 」下周五就是最后一集了，李栋旭穿回机车服真的超帅，期待精彩的大结局啊！



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