《媽媽是偶像》先藝淚灑合作舞台，朴軫永暖心應援：「結婚退團時曾無條件支持，她是非常有責任感的人」

先藝還和宣美一起表演了《Gashina》，兩人時隔13年再次同台真的讓人起雞皮疙瘩！

昨晚播出的tvN綜藝《媽媽是偶像》裡，朴軫永和宣美一起為先藝婚後復出重回舞台進行應援。 宣美和先藝都是Wonder Girls的元年成員，兩人最後一次一起練習是2009年。 這次宣美為了和先藝同台表演《Gashina》取消了自己的行程，對先藝的實力稱讚不已：「姐姐在舞台上一直非常有卡裡斯馬，現在的眼神也絲毫沒有改變。 」其實先藝一直對於退出Wonder Girls感到抱歉，宣美安慰她：「因為有姐姐才有Wonder Girls出道組。 」



先藝和朴軫永合作了他的抒情歌《白天的離別》，結尾時先藝終於忍不住情緒流下眼淚：「在我人生的重要瞬間，他一直都在。 這次也告訴我如果需要他就一定會來。 在我決定結婚和停止Wonder Girls活動的時候，他也無條件給我祝福，真的非常感謝。 」



朴轸永稱讚先藝唱歌的感覺和18歲時完全不同，似乎在傾訴她這些年的生活，令他屢屢哽咽：「先藝小小年紀就結婚時我很擔心，作為國民女團的隊長突然要在外國開始家庭生活，當然會為她應援，但也十分擔心。 先藝的責任心非常強，一定是希望讓自己的選擇成為正確的選擇吧。 以她的性格，真的不知道吃了多少苦……我們在美國搭巴士走遍了50個城市，一起在街頭發宣傳冊，和她們的感情與其他藝人無法相比。」



這時節目播放了Wonder Girls在美國、先藝婚禮的照片，真的滿滿都是美好的回憶：



聽聞先藝要重新挑戰女團的消息時，朴軫永毫不猶豫地再一次為她應援：「我只說了一句話：這會給無數的媽媽們、認為自己的生活只能到此為止的人們帶去勇氣，你一定要好好做。 」讓先藝和其他成員也感動流淚。



韓網友表示：「朴軫永看著自己用心教出來的弟子成為媽媽後重新唱歌，回顧當年一定感慨萬千吧」、「先藝在加拿大的丈夫和小孩一定也很感動和開心」、「兩個人都是legend」、「最近看過最感動的舞台」、「 JYP和已經離開公司的歌手們都關係好好」、「先藝就算回去加拿大不繼續活動也發行一首歌曲吧」。

」



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