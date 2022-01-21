《妈妈是偶像》先艺泪洒合作舞台，朴轸永暖心应援：「结婚退团时曾无条件支持，她是非常有责任感的人」

先艺还和宣美一起表演了《Gashina》，两人时隔13年再次同台真的让人起鸡皮疙瘩！

昨晚播出的tvN综艺《妈妈是偶像》里，朴轸永和宣美一起为先艺婚后复出重回舞台进行应援。 宣美和先艺都是Wonder Girls的元年成员，两人最后一次一起练习是2009年。 这次宣美为了和先艺同台表演《Gashina》取消了自己的行程，对先艺的实力称赞不已：「姐姐在舞台上一直非常有卡里斯马，现在的眼神也丝毫没有改变。 」其实先艺一直对於退出Wonder Girls感到抱歉，宣美安慰她：「因为有姐姐才有Wonder Girls出道组。 」



先艺和朴轸永合作了他的抒情歌《白天的离别》，结尾时先艺终於忍不住情绪流下眼泪：「在我人生的重要瞬间，他一直都在。 这次也告诉我如果需要他就一定会来。 在我决定结婚和停止Wonder Girls活动的时候，他也无条件给我祝福，真的非常感谢。 」



朴轸永称赞先艺唱歌的感觉和18岁时完全不同，似乎在倾诉她这些年的生活，令他屡屡哽咽：「先艺小小年纪就结婚时我很担心，作为国民女团的队长突然要在外国开始家庭生活，当然会为她应援，但也十分担心。 先艺的责任心非常强，一定是希望让自己的选择成为正确的选择吧。 以她的性格，真的不知道吃了多少苦……我们在美国搭巴士走遍了50个城市，一起在街头发宣传册，和她们的感情与其他艺人无法相比。」



这时节目播放了Wonder Girls在美国、先艺婚礼的照片，真的满满都是美好的回忆：



听闻先艺要重新挑战女团的消息时，朴轸永毫不犹豫地再一次为她应援：「我只说了一句话：这会给无数的妈妈们、认为自己的生活只能到此为止的人们带去勇气，你一定要好好做。 」让先艺和其他成员也感动流泪。



韩网友表示：「朴轸永看著自己用心教出来的弟子成为妈妈后重新唱歌，回顾当年一定感慨万千吧」、「先艺在加拿大的丈夫和小孩一定也很感动和开心」、「两个人都是legend」、「最近看过最感动的舞台」、「 JYP和已经离开公司的歌手们都关系好好」、「先艺就算回去加拿大不继续活动也发行一首歌曲吧」。

」



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