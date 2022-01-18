韓版《紙房子》從劉智泰到李玹雨陣容超華麗！首腦與8名搶匪全公開：選角超加分、演員氣勢十足～

這下子就連沒看過原版的觀眾，也會超想追韓版《紙房子》了！而且是《Voice》第一季的金弘善導演，製作團隊＋演員陣容太有公信力啦！

今年度（2022）最讓人期待的一部韓劇，韓版《紙房子》絕對是其中之一！官方也公開了最終的完美選角名單，在這個特別預告中，首先釋出了劇中最重要的幾個角色，讓大家一睹為快。

▼特別預告，搶匪團的中心人物教授（劉智泰 飾）將手伸向代表性的面具，將與談判組長（金侖珍 飾）展開一場世紀對決。



《紙房子》由《客：The Guest》、《Voice》的金弘善導演與《精神病患者日記》、《我的全像情人》的劉勇在編劇合作打造，故事改編自西班牙同名影集，講述天才戰略家和有著不同性格與能力的人物們，對抗異想天開的變化、並展開劫持人質劇的過程。



【主要人物】

教授Professor／劉智泰 飾（首腦）



危機談判組長／金侖珍 飾



柏林Berlin／ 朴海秀 飾



東京Tokyo／全鍾瑞 飾



莫斯科Moscow／李原種 飾



丹佛Denver／金智勳 飾



奈洛比Nairobi／張允珠 飾



里約Rio／李玹雨 飾



赫爾辛基Helsinki／金志勛 飾



奧斯陸Oslo／李奎浩 飾



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