韩版《纸房子》从刘智泰到李玹雨阵容超华丽！首脑与8名抢匪全公开：选角超加分、演员气势十足～

这下子就连没看过原版的观众，也会超想追韩版《纸房子》了！而且是《Voice》第一季的金弘善导演，制作团队＋演员阵容太有公信力啦！

今年度（2022）最让人期待的一部韩剧，韩版《纸房子》绝对是其中之一！官方也公开了最终的完美选角名单，在这个特别预告中，首先释出了剧中最重要的几个角色，让大家一睹为快。

▼特别预告，抢匪团的中心人物教授（刘智泰 饰）将手伸向代表性的面具，将与谈判组长（金仑珍 饰）展开一场世纪对决。



《纸房子》由《客：The Guest》、《Voice》的金弘善导演与《精神病患者日记》、《我的全像情人》的刘勇在编剧合作打造，故事改编自西班牙同名影集，讲述天才战略家和有著不同性格与能力的人物们，对抗异想天开的变化、并展开劫持人质剧的过程。



【主要人物】

教授Professor／刘智泰 饰（首脑）



危机谈判组长／金仑珍 饰



柏林Berlin／ 朴海秀 饰



东京Tokyo／全钟瑞 饰



莫斯科Moscow／李原种 饰



丹佛Denver／金智勋 饰



奈洛比Nairobi／张允珠 饰



里约Rio／李玹雨 饰



赫尔辛基Helsinki／金志勋 饰



奥斯陆Oslo／李奎浩 饰



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