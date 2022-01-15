權律膽敢要求前輩趙震雄「閉嘴」XD 原來他們是相差6歲的十年摯友，無時無刻不鬥嘴

這兩位前後輩竟然是好友！兩個人鬥嘴起來沒完沒了XD

權律近日為了宣傳與趙震雄、崔宇植等人主演的電影《無間對決》（警官之血）而來到節目《全知干預視角》，他整天的行程就「和趙震雄鬥嘴」最為有趣。



他們從在美容室就「鬧來鬧去的」，一起上金信英的電台《正午希望曲》更是停止不了，場面搞笑到不行。廣播一開始，趙震雄就無厘頭的說：「我們準備的《警官之血》是真的很美味的血。」權律回他：「你在說什麼？」更向觀眾強調「他沒醉」。



問到兩人看起來好像很熟，趙震雄馬上反駁：「哪有很熟？我們不同掛，熟不起來。」不過接著卻說：「因為對作品很熱情，是我望塵莫及的。」但很快又吐槽權律「演技千篇一律」，權律一聽直接阻止：「我希望您閉嘴。」



而這不是權律第一次在公開場合要趙震雄閉嘴了。過去在電影《狩獵》發布會上，權律說明自己的角色很沒禮貌，趙震雄插嘴道：「我保證那就是他的平常的模樣。」權律反擊：「我在說話，請你不要打岔！」



其實，權律與大6歲的前輩趙震雄已認識十餘年，最早是在08年上映的電影《野獸男孩》慶功宴上初見面，後來成為好友後也在同一間經紀公司共事，權律說趙震雄就喜歡鬧他，也明白這位哥哥其實很喜愛自己」，所以從來沒有因此吵架過。2013年趙震雄的婚禮上唯二請來的司儀，就是張赫與權律呢，可見權律在趙震雄心裡地位非凡。



YouTube上的精華影片，網友留言「意外的至親, 嚇壞了」「你們倆來拍個搞笑作品吧」、「從慶尚道的立場來看，趙震雄很喜歡權律，特別的愛意表達」、「只有貞朋友才會出現的對話，兩人默契絕了」、「兩位如果回歸真的拍了《神鬼搭檔》會很有趣」。



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