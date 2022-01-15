权律胆敢要求前辈赵震雄「闭嘴」XD 原来他们是相差6岁的十年挚友，无时无刻不斗嘴

这两位前后辈竟然是好友！两个人斗嘴起来没完没了XD

权律近日为了宣传与赵震雄、崔宇植等人主演的电影《无间对决》（警官之血）而来到节目《全知干预视角》，他整天的行程就「和赵震雄斗嘴」最为有趣。



他们从在美容室就「闹来闹去的」，一起上金信英的电台《正午希望曲》更是停止不了，场面搞笑到不行。广播一开始，赵震雄就无厘头的说：「我们准备的《警官之血》是真的很美味的血。」权律回他：「你在说什么？」更向观众强调「他没醉」。



问到两人看起来好像很熟，赵震雄马上反驳：「哪有很熟？我们不同挂，熟不起来。」不过接著却说：「因为对作品很热情，是我望尘莫及的。」但很快又吐槽权律「演技千篇一律」，权律一听直接阻止：「我希望您闭嘴。」



而这不是权律第一次在公开场合要赵震雄闭嘴了。过去在电影《狩猎》发布会上，权律说明自己的角色很没礼貌，赵震雄插嘴道：「我保证那就是他的平常的模样。」权律反击：「我在说话，请你不要打岔！」



其实，权律与大6岁的前辈赵震雄已认识十余年，最早是在08年上映的电影《野兽男孩》庆功宴上初见面，后来成为好友后也在同一间经纪公司共事，权律说赵震雄就喜欢闹他，也明白这位哥哥其实很喜爱自己」，所以从来没有因此吵架过。2013年赵震雄的婚礼上唯二请来的司仪，就是张赫与权律呢，可见权律在赵震雄心里地位非凡。



YouTube上的精华影片，网友留言「意外的至亲, 吓坏了」「你们俩来拍个搞笑作品吧」、「从庆尚道的立场来看，赵震雄很喜欢权律，特别的爱意表达」、「只有贞朋友才会出现的对话，两人默契绝了」、「两位如果回归真的拍了《神鬼搭档》会很有趣」。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻