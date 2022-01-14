《單身即地獄》宋智雅人氣太高！將出演《全知干預視角》《認識的哥哥》，大方承認整形、強調節目沒有劇本

有多少人看完《單身即地獄》被宋智雅圈粉了呢？

Netflix的戀愛觀察綜藝《單身即地獄》上周剛剛結束，身為網路紅人的出演者宋智雅因為獨具魅力的外形和言談獲得過半數男嘉賓青睞，在網上也引起不少討論和關注。



宋智雅在出演《單身即地獄》之前就因為獨特的時尚品味、經常在和粉絲直播聊天時爆出金句，在MZ世代中很有人氣。 節目播出後，她的IG粉絲數從47萬暴漲到250萬，Youtube頻道訂閱人數也增加3倍、超過了150萬。



11日，宋智雅為紀念頻道突破100萬訂閱做了一期問答節目，有觀眾問《單身即地獄》是否有提前寫好的劇本，宋智雅強調說絕對沒有：「我們又不是演員，即便有劇本也不可能照著演呀。 每個出演者都是跟著自己的心去行動的。 也許一切都發生得太戲劇化了吧。 」



宋智雅說接到過很多次出道當偶像的建議，但因為不喜歡唱歌，所以確定這個職業不適合自己。 對於整形方面的提問，宋智雅早在2019年的影片中就大方表示：「高二時做了鼻子手術，雙眼皮和嘴唇沒有動過。雖然是單雙眼但完全沒有矯正的想法。」還公開了宋爸爸年輕時的照片，真的超帥啊！



2020年12月宋智雅為父親慶生時的合照，也依然非常有氣質：



《單身即地獄》播完後，宋智雅的行程立即排的滿滿：確定出演JTBC《認識的哥哥》和《全知干預視角》，經紀人就是宋智雅所屬的MCN公司Hyowon CNC代表之一、演員強藝元。 今天強藝元還在IG公開了和李泳知一起錄製《認哥》的認證照片，節目將在本月中與觀眾見面。



宋智雅的Youtube影片都有中文字幕，真誠自信、一針見血的聊天風格讓人非常有好感，也期待她在電視綜藝裡的表現。



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