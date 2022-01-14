《单身即地狱》宋智雅人气太高！将出演《全知干预视角》《认识的哥哥》，大方承认整形、强调节目没有剧本

有多少人看完《单身即地狱》被宋智雅圈粉了呢？

Netflix的恋爱观察综艺《单身即地狱》上周刚刚结束，身为网路红人的出演者宋智雅因为独具魅力的外形和言谈获得过半数男嘉宾青睐，在网上也引起不少讨论和关注。



宋智雅在出演《单身即地狱》之前就因为独特的时尚品味、经常在和粉丝直播聊天时爆出金句，在MZ世代中很有人气。 节目播出后，她的IG粉丝数从47万暴涨到250万，Youtube频道订阅人数也增加3倍、超过了150万。



11日，宋智雅为纪念频道突破100万订阅做了一期问答节目，有观众问《单身即地狱》是否有提前写好的剧本，宋智雅强调说绝对没有：「我们又不是演员，即便有剧本也不可能照著演呀。 每个出演者都是跟著自己的心去行动的。 也许一切都发生得太戏剧化了吧。 」



宋智雅说接到过很多次出道当偶像的建议，但因为不喜欢唱歌，所以确定这个职业不适合自己。 对於整形方面的提问，宋智雅早在2019年的影片中就大方表示：「高二时做了鼻子手术，双眼皮和嘴唇没有动过。虽然是单双眼但完全没有矫正的想法。」还公开了宋爸爸年轻时的照片，真的超帅啊！



2020年12月宋智雅为父亲庆生时的合照，也依然非常有气质：



《单身即地狱》播完后，宋智雅的行程立即排的满满：确定出演JTBC《认识的哥哥》和《全知干预视角》，经纪人就是宋智雅所属的MCN公司Hyowon CNC代表之一、演员强艺元。 今天强艺元还在IG公开了和李泳知一起录制《认哥》的认证照片，节目将在本月中与观众见面。



宋智雅的Youtube影片都有中文字幕，真诚自信、一针见血的聊天风格让人非常有好感，也期待她在电视综艺里的表现。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻