李政宰做客《刘QUIZ》与「老战友」刘在锡聊天超开心：拍《鱿鱼游戏》形象鱿遢被周围人关心，吐槽「50岁的爱情剧本只有外遇」

tvN综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》本周三公开了李政宰做客这期，原来他和刘在锡是30年前就相识的老朋友，聊起往事笑到见牙不见眼XD

聊到《鱿鱼游戏》这部作品，李政宰坦言拍戏的10个月都蓄发蓄须、蓬头垢面，经常被周围人担心，加上剧名也让人摸不著头脑，包括李政宰在内大家都没想到会如此成功。 李政宰很喜欢看综艺，有一次在健身的地方遇到刘在锡夸赞SSAK3做的好棒、既有趣又感动，刘在锡愣了一下说：「但我后来才知道，你当时可是在拍《鱿鱼游戏》啊！」



李政宰说自己小时候住的地方比成奇勋家还要简陋，成家起码有两个房间，而李政宰家只有一个客厅。 《鱿鱼游戏》红遍全球之后，各国入境管理处的人都认出他，但比起「成奇勋」更多是叫他456，也许因为数位更容易记住XD



李政宰的皮裤在预告片里引起不少话题，因为太紧无法顺利坐下，有网友问他是不知道《刘QUIZ》的椅子都很矮吗？ 其实李政宰很喜欢看《刘QUIZ》，穿皮裤是刻意为之：希望聊一些更生活化、更有趣的事。



李政宰和刘在锡第一次结识是在训练所，聊到军队里的往事，两人都露出超真实笑容！刘在锡服兵役前已经拿过新人奖，在军中为活动写剧本、做慰问演出，李政宰也有参加情景剧的表演，还吐槽刘在锡写的剧本很怪：「真的要演这个吗？ 」但因为参加表演可以获得休假证，所以很多人都报名、站成一排给刘在锡挑选，刘在锡坦言有一种好像自己是李秀满的感觉XD



一起当防卫兵时李政宰早上经常爬不起来，刘在锡就去他家背著他上班，从此成为彼此可靠的「战友」。



李政宰年轻时演过很多爱情剧和电影，但年纪大之后接到的剧本都只有其他类型。 李政宰表示：「这是个悲伤的现实，年轻的爱情剧都很美好，我这个年纪就只有外遇剧本！」并约定如果接到正常爱情剧的邀约，会请刘在锡和曹世镐一起来演！



李政宰这期《刘QUIZ》真的很有趣，全程都跟著笑不停，也让大家看到他对生活和演戏的思考，也期待李政宰和两位亲爱一起出演的正常爱情剧！



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