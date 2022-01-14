[有片]朴軫永&宣美聯合出擊《媽媽是偶像》應援先藝，三人現場跳《Tell Me》勾起無限回憶！

沒想到有生之年還能看到宣美和先藝同台的《Tell Me》！朴軫永的舞姿和表情也太嫵媚XD

tvN綜藝《媽媽是偶像》昨日釋出今晚節目的先公開影片，朴軫永和宣美為了給參加節目的先藝加油而來到現場。 MC洪真京：「既然3個人都來了，不如一起跳《Tell Me》吧！」朴軫永有點慌：「劇本裡沒寫這個啊！」



《Tell Me》是朴軫永寫給Wonder Girls的大熱歌曲，詞曲編舞都是他一手包辦。 音樂響起后朴軫永問：「等一下，從哪邊開始來的？ 雖然是我編的舞......」宣美提醒是右邊，三人稍微排練后就開始正式表演。 朴轸永全情投入的舞姿頻頻引起驚呼：「瘋了！你看歐巴的表情！」洪真京也說「感覺要有新的表情包誕生了」XD



宣美和先藝是Wonder Girls的元年成員，2007年一起出道活動，但宣美在2010年因學業原因暫時退隊、2015年回歸，先藝則是在2013年結婚後暫停團體活動、2015年正式退隊，剛好錯開時間。 生育三個小孩后，先藝於去年12月開始出演《媽媽是偶像》重回大眾視線。



韓國網友表示：「08年《Nobody》之後第一次看到宣美和先藝同台，等了14年，大發」、「朴軫永作為大型企劃社的老闆，從前的所屬歌手上節目也願意來出一份力，真的感覺很好」、「先藝完全還是當年的感覺」、「 現在看也是非常棒的編舞」。

《媽媽是偶像》是一檔因生育和育兒而離開我們身邊的傳奇明星們再次挑戰當偶像的節目，朴軫永和宣美為先藝應援的這期節目將在今晚播出。



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