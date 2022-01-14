[有片]朴轸永&宣美联合出击《妈妈是偶像》应援先艺，三人现场跳《Tell Me》勾起无限回忆！

没想到有生之年还能看到宣美和先艺同台的《Tell Me》！朴轸永的舞姿和表情也太妩媚XD

tvN综艺《妈妈是偶像》昨日释出今晚节目的先公开影片，朴轸永和宣美为了给参加节目的先艺加油而来到现场。 MC洪真京：「既然3个人都来了，不如一起跳《Tell Me》吧！」朴轸永有点慌：「剧本里没写这个啊！」



《Tell Me》是朴轸永写给Wonder Girls的大热歌曲，词曲编舞都是他一手包办。 音乐响起后朴轸永问：「等一下，从哪边开始来的？ 虽然是我编的舞......」宣美提醒是右边，三人稍微排练后就开始正式表演。 朴轸永全情投入的舞姿频频引起惊呼：「疯了！你看欧巴的表情！」洪真京也说「感觉要有新的表情包诞生了」XD



宣美和先艺是Wonder Girls的元年成员，2007年一起出道活动，但宣美在2010年因学业原因暂时退队、2015年回归，先艺则是在2013年结婚后暂停团体活动、2015年正式退队，刚好错开时间。 生育三个小孩后，先艺於去年12月开始出演《妈妈是偶像》重回大众视线。



韩国网友表示：「08年《Nobody》之后第一次看到宣美和先艺同台，等了14年，大发」、「朴轸永作为大型企划社的老板，从前的所属歌手上节目也愿意来出一份力，真的感觉很好」、「先艺完全还是当年的感觉」、「 现在看也是非常棒的编舞」。

《妈妈是偶像》是一档因生育和育儿而离开我们身边的传奇明星们再次挑战当偶像的节目，朴轸永和宣美为先艺应援的这期节目将在今晚播出。



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