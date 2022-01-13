崔宇植＆金多美《那年，我們的夏天》爆甜花絮公開♥ 從告白到沙發吻戲，一起手牽手、一起看回放！

《那年，我們的夏天》本週播出中，延秀（金多美 飾）還在鼓起勇氣坦白時，崔雄（崔宇植 飾）卻搶先開口：「拜託妳一直愛我，別再放手！」崔雄、延秀第二次戀愛終於開始，不斷發糖啊～

這兩集（第11、12集）的花絮也公開，為了這場深情戲，金多美仔細地確認劇本，拍攝一開始馬上入戲、流下眼淚。導演喊 Cut 的時候，兩人的眼淚還是不停地流 ㅠㅠㅠㅠㅠ 拍攝後記時，兩人一樣先確認動線並對著台詞，崔宇植：「多美啊！啊啊 延秀啊！」拍攝吻戲時，金多美突然笑場：「你的腳有點奇怪。」崔宇植馬上躺回地上，兩人又開始討論起來！



彩排崔雄枕在延秀腿上睡覺時，金多美一直無法好好拿枕頭，還不小心扭到崔宇植的臉，讓崔宇植也說：「延秀啊！我要自己睡，我自己睡～」導演在一旁笑得超大聲 XD



在展覽館彩排玩，兩人還自然地手牽手走出去：拍攝吻戲時，他們為了美麗的畫面一直煩惱著，崔宇植：「還是...我先躺下去？」金多美：「啊～歐爸嗎？」導演聽完又笑得超魔性（比觀眾還興奮？）親完兩人還同時轉向鏡頭，之後還一起看回放檢查畫面。



花絮一公開，韓國網友也在影片下留言：「寒假期間製作綜藝，讓他們倆出演的人會得到福氣的」、「從多角度看吻戲，真讓人興奮...啊」、「不是我的戀愛，看著別人的戀愛怎麼也這麼激動呢」、「崔雄♡延秀真的是非常適合又可愛的一對情侶」、「多美啊」、「兩人太可愛了ㅠㅠ」、「星期一太遠了」等等。

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