崔宇植＆金多美《那年，我们的夏天》爆甜花絮公开♥ 从告白到沙发吻戏，一起手牵手、一起看回放！

《那年，我们的夏天》本周播出中，延秀（金多美 饰）还在鼓起勇气坦白时，崔雄（崔宇植 饰）却抢先开口：「拜托你一直爱我，别再放手！」崔雄、延秀第二次恋爱终於开始，不断发糖啊～

这两集（第11、12集）的花絮也公开，为了这场深情戏，金多美仔细地确认剧本，拍摄一开始马上入戏、流下眼泪。导演喊 Cut 的时候，两人的眼泪还是不停地流 ㅠㅠㅠㅠㅠ 拍摄后记时，两人一样先确认动线并对著台词，崔宇植：「多美啊！啊啊 延秀啊！」拍摄吻戏时，金多美突然笑场：「你的脚有点奇怪。」崔宇植马上躺回地上，两人又开始讨论起来！



彩排崔雄枕在延秀腿上睡觉时，金多美一直无法好好拿枕头，还不小心扭到崔宇植的脸，让崔宇植也说：「延秀啊！我要自己睡，我自己睡～」导演在一旁笑得超大声 XD



在展览馆彩排玩，两人还自然地手牵手走出去：拍摄吻戏时，他们为了美丽的画面一直烦恼著，崔宇植：「还是...我先躺下去？」金多美：「啊～欧爸吗？」导演听完又笑得超魔性（比观众还兴奋？）亲完两人还同时转向镜头，之后还一起看回放检查画面。



花絮一公开，韩国网友也在影片下留言：「寒假期间制作综艺，让他们俩出演的人会得到福气的」、「从多角度看吻戏，真让人兴奋...啊」、「不是我的恋爱，看著别人的恋爱怎么也这么激动呢」、「崔雄♡延秀真的是非常适合又可爱的一对情侣」、「多美啊」、「两人太可爱了ㅠㅠ」、「星期一太远了」等等。

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