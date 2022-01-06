姜鎬童&殷志源要出演新節目《All桌球啊！》！「殷志源桌球實力大提升，據說引領YG桌球熱潮」

以下開放敲碗！小編力推孫東雲和安宰賢來當固定成員啦～XD

今（6）有消息，tvN將開設全新體育題材綜藝節目《All桌球啊！》（올 탁구나!，按：桌球又稱「乒乓球」），將在本月中旬首播，第一波公布的成員為《新西遊記》老搭檔姜鎬童與殷志源。

《All桌球啊！》是繼《羽球男孩》之後，tvN迅速推出的體育題材綜藝節目，要將隱藏在演藝圈內的桌球高手集結起來，透過特訓挑戰成為演藝圈「最強桌球隊」，是韓國第一個以桌球為主題的綜藝節目，目的在於推廣桌球、讓桌球大眾化。

*延伸閱讀：‎綜藝版《羽球少年團》今首播！梁世燦、尹賢敏、尹斗俊、勝寬等組成《羽球男孩》

演藝圈內眾所皆知的「桌球高手」姜鎬童就成了首位出演者，在《新西遊記》、《認識的哥哥》等節目裡都展現了對桌球的熱愛及自負。而殷志源呢？根據官方透露，他近期的桌球實力可是提升到了一定的水準，雖然曾經被認為是體育弱者，但他「目前引領著所屬公司（指YG娛樂）掀起桌球熱潮」。



同樣作為tvN單一運動項目節目，《All桌球啊！》雖然沒有追隨《羽球男孩》挑戰全國各地高手，只想成為演藝圈第一，但同樣會聘請韓國傳奇國手作為教練。《All桌球啊！》將請到2004年雅典奧運金牌得主，且目前擔任奧委會委員的柳承敏擔任教練。

聽到《All桌球啊！》節目開設的消息，網友很是興奮，頻頻聯想《兩天一夜》、《新西遊記》等節目：「安宰賢出來吧」、「把安宰賢桌球篇（《運動天才安宰賢》其中一集）單獨做成節目了哈哈？」、「想到宋旻浩因為桌球剃頭，姜鎬童前一天還因為不安去練習」、「殷志源不知不覺成了桌球實力者？真期待」、「殷志源曾一夕間被剃頭，難道是要雪恥嗎」。

看了網友的留言，小編就稍微帶大家回顧一下近幾年姜鎬童與殷志源玩過的經典桌球賽！

《新西遊記4》讓宋旻浩剃頭的桌球賽：



《新西遊記7》頭打桌球賽：



《新西遊記8》禁說英文桌球賽：



再加碼《認識的哥哥》Highlight孫東雲與尹斗俊的「詐欺桌球」，以及《運動天才安宰賢》安宰賢迅速進步的桌球實力：





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