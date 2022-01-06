姜镐童&殷志源要出演新节目《All桌球啊！》！「殷志源桌球实力大提升，据说引领YG桌球热潮」

以下开放敲碗！小编力推孙东云和安宰贤来当固定成员啦～XD

今（6）有消息，tvN将开设全新体育题材综艺节目《All桌球啊！》（올 탁구나!，按：桌球又称「乒乓球」），将在本月中旬首播，第一波公布的成员为《新西游记》老搭档姜镐童与殷志源。

《All桌球啊！》是继《羽球男孩》之后，tvN迅速推出的体育题材综艺节目，要将隐藏在演艺圈内的桌球高手集结起来，透过特训挑战成为演艺圈「最强桌球队」，是韩国第一个以桌球为主题的综艺节目，目的在於推广桌球、让桌球大众化。

*延伸阅读：‎综艺版《羽球少年团》今首播！梁世灿、尹贤敏、尹斗俊、胜宽等组成《羽球男孩》

演艺圈内众所皆知的「桌球高手」姜镐童就成了首位出演者，在《新西游记》、《认识的哥哥》等节目里都展现了对桌球的热爱及自负。而殷志源呢？根据官方透露，他近期的桌球实力可是提升到了一定的水准，虽然曾经被认为是体育弱者，但他「目前引领著所属公司（指YG娱乐）掀起桌球热潮」。



同样作为tvN单一运动项目节目，《All桌球啊！》虽然没有追随《羽球男孩》挑战全国各地高手，只想成为演艺圈第一，但同样会聘请韩国传奇国手作为教练。《All桌球啊！》将请到2004年雅典奥运金牌得主，且目前担任奥委会委员的柳承敏担任教练。

听到《All桌球啊！》节目开设的消息，网友很是兴奋，频频联想《两天一夜》、《新西游记》等节目：「安宰贤出来吧」、「把安宰贤桌球篇（《运动天才安宰贤》其中一集）单独做成节目了哈哈？」、「想到宋旻浩因为桌球剃头，姜镐童前一天还因为不安去练习」、「殷志源不知不觉成了桌球实力者？真期待」、「殷志源曾一夕间被剃头，难道是要雪耻吗」。

看了网友的留言，小编就稍微带大家回顾一下近几年姜镐童与殷志源玩过的经典桌球赛！

《新西游记4》让宋旻浩剃头的桌球赛：



《新西游记7》头打桌球赛：



《新西游记8》禁说英文桌球赛：



再加码《认识的哥哥》Highlight孙东云与尹斗俊的「诈欺桌球」，以及《运动天才安宰贤》安宰贤迅速进步的桌球实力：





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