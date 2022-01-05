[劇雷]《那年，我們的夏天》雨中一吻後崔雄提議當朋友，延秀堅強的壁壘逐漸崩塌！（EP.9-10）

這兩集有很多志雄視角的敘述，金聖喆不愧是「單戀專業戶」，讓人超心疼他T^T

EP.9：只是朋友

志雄一直以旁觀者身份自居，雖然喜歡延秀但堅決不搶好朋友的女友，避免一切偶遇的機會，甚至在延秀崔雄最後一次分手後刪除了延秀的聯絡方式。 直到這次在雨中落日的山丘撞見延秀，他開始覺得提前設定好的計畫並不重要。



雨中一吻後延秀和崔雄丟下紀錄片團隊跑回首爾。 延秀害怕崔雄只是隨便玩玩而已，不敢先聯絡他。 崔雄雖然很牽掛延秀，但實在不想再經歷分手的痛苦，考慮幾日後做出決定：當朋友。



延秀有點賭氣地同意這個建議，留在崔雄家賴著不走，強調「因為是朋友」所以沒問題。



EP.10：哈嘍，我的靈魂伴侶

NJ曾經因為買樓被人非議，看著崔雄的畫哭泣時，崔雄安慰她說以後想哭可以隨時過來。 這天NJ約崔雄出來吃飯聊天，再次遇到了不開心的事。 NJ苦惱大家都不理解她，崔雄告訴她不被理解也可以，但送她回家後拒絕了NJ去家裡坐坐的提議。



志雄的媽媽突然回到家中，他生氣媽媽每次都只待幾天就離開，所以像從前一樣跑去崔雄家過夜。 志雄生日這天，媽媽離開前給他做了一桌飯菜，裡面居然有他嚴重過敏的桃子，讓他覺得媽媽似乎從來沒有想要瞭解他。



延秀仍然喜歡崔雄，發現崔雄真的把她當朋友對待時，難過地問奶奶「我該怎麼辦？ 」另一邊，崔雄探望志雄時發現他拍了很多延秀的影片，或許發現了朋友也在喜歡延秀？





【下集預告】

NJ和崔雄傳出緋聞，面對延秀的質問表示：「我們的關係有點曖昧。 」延秀告訴崔雄無法和他當朋友，崔雄拒絕：「我沒有把握再次面對自己承受不了的事。 」這兩人全都在害怕再次受傷，只有NJ勇往直前，究竟他們什麼時候才肯向彼此踏出第一步啊！

有人猜測：崔雄的噩夢是他被父母拋棄過，所以很怕再被延秀拋棄，於是決定站在一個不會被拋棄的位置！網友表示：「拜託快點發現你們根本不能當朋友吧！」、「一直親辜親辜地叫，反而更像情侶吵架哦」、「家門口回憶重疊那邊太好哭了」、「率伊的台詞都超好笑，不是懸疑片是愛情片！ XD」、「後記的雄雄cp真的也很感人」、「想想魔女，這部再虐都是甜的！」



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