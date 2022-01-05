[剧雷]《那年，我们的夏天》雨中一吻后崔雄提议当朋友，延秀坚强的壁垒逐渐崩塌！（EP.9-10）

这两集有很多志雄视角的叙述，金圣喆不愧是「单恋专业户」，让人超心疼他T^T

EP.9：只是朋友

志雄一直以旁观者身份自居，虽然喜欢延秀但坚决不抢好朋友的女友，避免一切偶遇的机会，甚至在延秀崔雄最后一次分手后删除了延秀的联络方式。 直到这次在雨中落日的山丘撞见延秀，他开始觉得提前设定好的计画并不重要。



雨中一吻后延秀和崔雄丢下纪录片团队跑回首尔。 延秀害怕崔雄只是随便玩玩而已，不敢先联络他。 崔雄虽然很牵挂延秀，但实在不想再经历分手的痛苦，考虑几日后做出决定：当朋友。



延秀有点赌气地同意这个建议，留在崔雄家赖著不走，强调「因为是朋友」所以没问题。



EP.10：哈喽，我的灵魂伴侣

NJ曾经因为买楼被人非议，看著崔雄的画哭泣时，崔雄安慰她说以后想哭可以随时过来。 这天NJ约崔雄出来吃饭聊天，再次遇到了不开心的事。 NJ苦恼大家都不理解她，崔雄告诉她不被理解也可以，但送她回家后拒绝了NJ去家里坐坐的提议。



志雄的妈妈突然回到家中，他生气妈妈每次都只待几天就离开，所以像从前一样跑去崔雄家过夜。 志雄生日这天，妈妈离开前给他做了一桌饭菜，里面居然有他严重过敏的桃子，让他觉得妈妈似乎从来没有想要了解他。



延秀仍然喜欢崔雄，发现崔雄真的把她当朋友对待时，难过地问奶奶「我该怎么办？ 」另一边，崔雄探望志雄时发现他拍了很多延秀的影片，或许发现了朋友也在喜欢延秀？





【下集预告】

NJ和崔雄传出绯闻，面对延秀的质问表示：「我们的关系有点暧昧。 」延秀告诉崔雄无法和他当朋友，崔雄拒绝：「我没有把握再次面对自己承受不了的事。 」这两人全都在害怕再次受伤，只有NJ勇往直前，究竟他们什么时候才肯向彼此踏出第一步啊！

有人猜测：崔雄的噩梦是他被父母抛弃过，所以很怕再被延秀抛弃，於是决定站在一个不会被抛弃的位置！网友表示：「拜托快点发现你们根本不能当朋友吧！」、「一直亲辜亲辜地叫，反而更像情侣吵架哦」、「家门口回忆重叠那边太好哭了」、「率伊的台词都超好笑，不是悬疑片是爱情片！ XD」、「后记的雄雄cp真的也很感人」、「想想魔女，这部再虐都是甜的！」



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