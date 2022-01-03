《玩什麼好呢？ 》劉在錫隔離在家也超忙！成員新年運勢公開：HAHA迎來10年全盛期，鄭埻夏意外遭遇「霉運三連擊」！

上週六的《玩什麼好呢？》是劉在錫痊癒後首次回歸錄製，五位成員一起算新年命理、交換耶誕禮物，還預告橡子音樂會將會在1月6日舉辦！

劉在錫去年12月13日確診後已經於29日痊癒複出，也終於回歸《玩什麼好呢？ 》的錄製啦！



其實劉在錫在家這兩周也沒閑著，上週六節目裡聊到隔離期間的一日流程：六點半起床吃完早餐就和各位同事打電話問好，10點開始和曹世鎬視訊通話，下午繼續和HAHA、美娜（申奉仙）、鄭埻夏打電話，2點就會接到接美珠的電話，就連李光洙也時常發來他吃早餐的照片。 每天都和六七位同事通話，到了下午嗓子就啞了XD



鄭埻夏在網上看到說屬豬的在虎年會很旺、劉在錫這樣屬鼠的則流年不利，然而節目組準備的命理書《土亭秘訣》說法卻完全不一樣：HAHA會迎來10年的全盛期，美娜的愛情就在身邊;美珠的口才和事業進一步成長，劉在錫還會遇到貴人。



到了鄭埻夏這邊氣氛突變：鄭埻夏的八字「通常會出現俊男美女但也有例外」，出生帶水運導致體重可能像水一樣增多，還有霉運纏身、切記謹慎講話。 結論：屬豬確實是大運，但只限於鄭埻夏之外的人XD



這期節目還預告「橡子音樂節」將在1月6日與大家見面，一起回歸2000年代初的感性！



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