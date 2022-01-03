《玩什么好呢？ 》刘在锡隔离在家也超忙！成员新年运势公开：HAHA迎来10年全盛期，郑埻夏意外遭遇「霉运三连击」！

上周六的《玩什么好呢？》是刘在锡痊愈后首次回归录制，五位成员一起算新年命理、交换耶诞礼物，还预告橡子音乐会将会在1月6日举办！

刘在锡去年12月13日确诊后已经於29日痊愈复出，也终於回归《玩什么好呢？ 》的录制啦！



其实刘在锡在家这两周也没闲著，上周六节目里聊到隔离期间的一日流程：六点半起床吃完早餐就和各位同事打电话问好，10点开始和曹世镐视讯通话，下午继续和HAHA、美娜（申奉仙）、郑埻夏打电话，2点就会接到接美珠的电话，就连李光洙也时常发来他吃早餐的照片。 每天都和六七位同事通话，到了下午嗓子就哑了XD



郑埻夏在网上看到说属猪的在虎年会很旺、刘在锡这样属鼠的则流年不利，然而节目组准备的命理书《土亭秘诀》说法却完全不一样：HAHA会迎来10年的全盛期，美娜的爱情就在身边;美珠的口才和事业进一步成长，刘在锡还会遇到贵人。



到了郑埻夏这边气氛突变：郑埻夏的八字「通常会出现俊男美女但也有例外」，出生带水运导致体重可能像水一样增多，还有霉运缠身、切记谨慎讲话。 结论：属猪确实是大运，但只限於郑埻夏之外的人XD



这期节目还预告「橡子音乐节」将在1月6日与大家见面，一起回归2000年代初的感性！



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