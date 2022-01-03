《衣袖紅鑲邊》李俊昊&李世榮VS《那年，我們的夏天》崔宇植&金多美，你最愛的CP是哪對

韓劇最擅長營造CP間的唯美氛圍，他們之間的一個眼神一個動作就能讓觀眾們露出姨母笑容。

已經到了2021年末，韓劇依舊在發力，兩大黑馬作品《衣袖紅鑲邊》和《那年，我們的夏天》收視率十分火爆，不僅因為故事劇情吸睛，還因為劇裡的男女主之間的化學反應如烈火一般在燃燒，觀眾們一旦入坑就無法自拔。



先來說說《衣袖紅鑲邊》，能從首播收視率5.4%一路憑藉觀眾口水式的宣傳飆到14.3%就已經說明了大家的狂熱度。 霸道總裁，哦，是霸道君王愛上我的題材讓女觀眾們得到了代理滿足。 女主角德仁不是一味地傻白甜，而是有主見有個性，感性與理性並存。 李祘作為君王不朝三暮四，對德仁可謂是一片丹心，兩人同框的場景隨便截圖都是火花四射，雖然到了13集連個BOBO都沒有，如此「清湯寡水」的劇情照樣讓觀眾們著迷，全因李俊昊和李世榮對角色地細膩演繹。 小編就問你，李祘痛哭的那幾場戲，你落淚了嗎？ 李祘和德仁確認心意，互相擁抱的場景讓你對著電視機露出慈祥的姨母笑了嗎？ 全中？ 那說明你已經淪陷了。



接下來就是勢頭猛勁的《那年，我們的夏天》，一句話「太上頭了！」 男女主配置與《衣袖紅鑲邊》正好顛倒過來，這部戲是女強男弱（並沒有），女主是強勢霸道的全校第一名，男主是厚老實的全校最後一名。 學生時期的初戀多麼單純唯美啊，然而他倆分手分得那叫一個難看，發誓互相再也不相見，卻因為當年的紀錄片再次爆紅，不得不重逢，但其實兩人心中從沒有忘記過彼此，畢竟初戀雖然苦澀，但卻是最難忘的。 崔宇植和金多美不知道是不是因為曾經合作過，二度搭檔的他們默契度爆棚，CP感十足，兩人經歷升學、就業的階段，把現實情侶的煩惱演繹到位。 追劇的時候，也讓觀眾不自覺跟著角色投入其中，產生共感。



這兩對最炙手可熱的CP，大家最愛哪一對呢？

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