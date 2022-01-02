【K社韓文小百科】全球離婚率都在上升、韓國卻不升反降，獨特原因令網友哭笑不得！

近日韓國SBS電視台盤點最近兩年的社會和經濟變化，其中關於離婚率下降的話題引起不少網友共鳴，只能說非常有韓國特色啊！

SBS節目《親切的經濟》在去年12月30日的節目中提到，最近兩年隨著大家的居家時間變多，很多夫妻之間的矛盾也漸漸爆發，導致世界各地的離婚率都不斷攀升。

令人意外的是，韓國的離婚率卻在這兩年內不斷下降：2020年受理的離婚案件比前一年減少了接近4%，2021年10月的離婚案件更是比前一年同期下降了17.6%之多，創下歷代最大降幅。



節目組列出3大原因解釋這一現象，第一個關鍵詞就是「酒」。 韓國人從讀大學到進公司都逃不過聚餐文化，公司聚餐動輒喝到2輪、3輪，老公們回到家往往已是淩晨，難免與妻子發生口角。 而這兩年政府下令避免人員聚集、限制營業時間，聚餐也全部泡湯，反而除掉了夫妻吵架的一個重要誘因。



第二個原因就是和親戚門變得疏遠。 根據三星生命人生金融研究所的分析報告，37%人認為除了家庭成員之外，包括親戚在內的所有人際關係都變得疏遠。 帶來的結果就是減少了吵架的話題，間接減少離婚。



第三個原因是經濟。 一方面結婚的人變少，另一方面因為家庭收入緊縮，即使離婚也沒什麼財產可分割，一些人因此對離婚產生猶豫。



韓國網友對這三大原因表示強烈認同：「不用見親戚真的非常開心」、「每次過節一大家子團聚都會因為雞毛蒜皮的事吵架，不用碰面真的超棒」、「朋友每次過節都要哭一場，現在不需要回老家，過著幸福的婚姻生活」、「 最近確實沒再看到節後離婚率禮暴增的新聞」、「親戚那一項應該佔了70%原因」、「爸爸變得非常顧家」、「身邊好多人生小孩」、「一起在家吃飯並且不需要出去見親戚，真的關係有變好」、「想出軌的人也會害怕萬一被公開移動路線而變得自重吧」、「 為了家庭的和睦，希望以後也不要聚餐、過節就各自過吧」。



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