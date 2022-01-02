【K社韩文小百科】全球离婚率都在上升、韩国却不升反降，独特原因令网友哭笑不得！

近日韩国SBS电视台盘点最近两年的社会和经济变化，其中关於离婚率下降的话题引起不少网友共鸣，只能说非常有韩国特色啊！

SBS节目《亲切的经济》在去年12月30日的节目中提到，最近两年随著大家的居家时间变多，很多夫妻之间的矛盾也渐渐爆发，导致世界各地的离婚率都不断攀升。

令人意外的是，韩国的离婚率却在这两年内不断下降：2020年受理的离婚案件比前一年减少了接近4%，2021年10月的离婚案件更是比前一年同期下降了17.6%之多，创下历代最大降幅。



节目组列出3大原因解释这一现象，第一个关键词就是「酒」。 韩国人从读大学到进公司都逃不过聚餐文化，公司聚餐动辄喝到2轮、3轮，老公们回到家往往已是淩晨，难免与妻子发生口角。 而这两年政府下令避免人员聚集、限制营业时间，聚餐也全部泡汤，反而除掉了夫妻吵架的一个重要诱因。



第二个原因就是和亲戚门变得疏远。 根据三星生命人生金融研究所的分析报告，37%人认为除了家庭成员之外，包括亲戚在内的所有人际关系都变得疏远。 带来的结果就是减少了吵架的话题，间接减少离婚。



第三个原因是经济。 一方面结婚的人变少，另一方面因为家庭收入紧缩，即使离婚也没什么财产可分割，一些人因此对离婚产生犹豫。



韩国网友对这三大原因表示强烈认同：「不用见亲戚真的非常开心」、「每次过节一大家子团聚都会因为鸡毛蒜皮的事吵架，不用碰面真的超棒」、「朋友每次过节都要哭一场，现在不需要回老家，过著幸福的婚姻生活」、「 最近确实没再看到节后离婚率礼暴增的新闻」、「亲戚那一项应该占了70%原因」、「爸爸变得非常顾家」、「身边好多人生小孩」、「一起在家吃饭并且不需要出去见亲戚，真的关系有变好」、「想出轨的人也会害怕万一被公开移动路线而变得自重吧」、「 为了家庭的和睦，希望以后也不要聚餐、过节就各自过吧」。



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