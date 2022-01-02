【剧透】李俊昊＆李世荣《衣袖红镶边》大结局收视破17.4%！瞬间变成永恒，让人流泪的美丽结局

《衣袖红镶边》在1日连续播出两集并播出大结局，全国收视率第16集为17%，第17集为17.4%，再次刷新自身最高收视（也突破15％啦）！

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【第16集】

李祘（李俊昊 饰）向德任（李世荣 饰）表白自己的心意，德任对於李祘的真心也没有放弃想留在自己的位置的想法。这种情况下，和嫔（李瑞 饰）与大妃娘娘（张熙轸 饰）见面，倾诉如果不能生孩子就会失去用处的后宫的生活，并请求帮助。大妃娘娘提到和嫔主张的德任与成植（梁秉烈 饰）之间的私通，并追问德任。



在这种情况下，惠庆宫（姜末今 饰）登场，解释成植和德任是兄妹关系。但是和嫔提到德任的父亲是侍奉逆贼思悼世子的人，并要求惩罚成德任，李祘听到和嫔的话后非常生气，强调自己是思悼的儿子。离开的李祘也命令徐尚宫（张慧珍 饰）将德任带到自己的寝宫。



虽然德任拒绝承恩，但李祘却吐露真心对德任的心意。对此德任动了心，两人亲吻确认心意，就这样德任从宫女变成了后宫。随著时间的流逝，德任怀孕了。（这集虽然看似幸福，但看到德任的眼神，真的会不自觉流泪 ㅠㅠㅠㅠ）



【第17集】

但是...文孝世子小小年纪就因麻疹而健康恶化，最终离开人世。失去自己幼小的儿子的李祘流下了眼泪，德任因爲怀孕，也没能见到文孝世子的最后一面。好不容易恢复健康的德任，又听到英姬（李恩泉 饰）流产，如果宫女怀上别人的孩子，就要迎接死亡，德任偷偷地去见英姬，最后她也失去了朋友。



德任的健康状况持续恶化，好不容易醒来的她知道自己时间不多了，就对徐尚宫说：「请帮我叫景熙和福燕过来。」而徐尚宫最后找来了殿下。李祘虽然急忙跑来，但看到德任先找自己的朋友，他也后悔地说：「如果我没有强迫你成为后宫，是不是就不会发生这样的事？」



德任：「下辈子就算看到臣妾也请装作不认识，就这样擦身而过吧。我不是在怨恨你，只是臣妾下辈子，想随心所欲地生活。」李祘：「你真的...不曾爱过我吗？连微小的心意都没有过吗？」德任：「你还不懂吗？如果我真的不情愿的话，不管用什么方法都会逃得很远，最终留在你身边，是我的选择。」最后...德任闭上眼睛，李祘流著眼泪送走她。



在视察军人的过程中，李祘见到德任的侄子，再次回忆起自己忘却的德任。成爲提调商宫的景熙遇到「寻找记得宜嫔的人」的李祘，并告知他福燕已经过世了，景熙给李祘带来德任的遗物，李祘看著再次回味对她的爱。



就这样，李祘在最后时刻闭上眼睛前，梦回躺在德任的膝盖上做恶梦的瞬间，在那一瞬间，李祘在德任面前做出与过去不同的举动、向德任传达了自己想说的话：「就算是过去也好，梦也好，哪怕是死亡也无所谓，我只选择与你共度的此瞬间，并且希望这瞬间永远不变。」



看完这两集终於懂之前李俊昊、李世荣在电台透露过的：「收到剧本时就哭得很伤心，彩排时也在哭。」相信大家看这两集也是不停地流泪吧 ㅠㅠㅠㅠ 希望两人真的可以二搭一个甜甜的现代剧啦！



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