《衣袖红镶边》成绩惊人连MBC社长都出手！「履行收视公约赠送全剧组旅游商品券」

《衣袖红镶边》昨日创下自身最高收视率，同时也超过了原本所设定的收视门槛15％，除了观众们很开心将看见我们李祘穿上戏服大跳成名曲之外，就连MBC社长都表达自己将履行收视公约，赠送两位主角大大的福利。

MBC社长朴晟济曾经对於本剧《衣袖红镶边》的收视率，在11月11日的线上制作发表会现场对所有演员与工作人员们提到，若收视率超过15％的目标，全体演员与工作人员们将得到海外旅游的补偿休假。而在昨日最终回收视率冲上17.4％完美收官，朴社长也表达自己将履行这个公约。



在1月2日朴社长透过MBC表示，能够呈现如此优秀的作品给大家，身为社长的他相当感谢。也知道目前因为疫情的关系，要前往海外旅游可能有些困难，为了让大家方便改变为国内旅游，或者是等待疫情解封后再度找时间出发，他将额外添加旅游商品券这个选项，来履行自己的承诺。可说是相当贴心的社长。而关於社长的承诺，两位主角李俊昊与李世荣也曾在12月28日的其他访谈中公开提及，也表示对超越15％的成果相当期待。



《衣袖红镶边》从首集播出的收视率5.7％，在播出四周后就突破双位数，持续获得观众们的热烈好评，直到昨日播出的最终回更是达到17.4％最高纪录，已经超过原本首播的3倍之多，并且自播出后连续七周占据电视剧的话题性第一名，是相当惊人的成果。



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