《衣袖红镶边》李俊昊&李世荣VS《那年，我们的夏天》崔宇植&金多美，你最爱的CP是哪对

韩剧最擅长营造CP间的唯美氛围，他们之间的一个眼神一个动作就能让观众们露出姨母笑容。

已经到了2021年末，韩剧依旧在发力，两大黑马作品《衣袖红镶边》和《那年，我们的夏天》收视率十分火爆，不仅因为故事剧情吸睛，还因为剧里的男女主之间的化学反应如烈火一般在燃烧，观众们一旦入坑就无法自拔。



先来说说《衣袖红镶边》，能从首播收视率5.4%一路凭藉观众口水式的宣传飙到14.3%就已经说明了大家的狂热度。 霸道总裁，哦，是霸道君王爱上我的题材让女观众们得到了代理满足。 女主角德仁不是一味地傻白甜，而是有主见有个性，感性与理性并存。 李祘作为君王不朝三暮四，对德仁可谓是一片丹心，两人同框的场景随便截图都是火花四射，虽然到了13集连个BOBO都没有，如此「清汤寡水」的剧情照样让观众们著迷，全因李俊昊和李世荣对角色地细腻演绎。 小编就问你，李祘痛哭的那几场戏，你落泪了吗？ 李祘和德仁确认心意，互相拥抱的场景让你对著电视机露出慈祥的姨母笑了吗？ 全中？ 那说明你已经沦陷了。



接下来就是势头猛劲的《那年，我们的夏天》，一句话「太上头了！」 男女主配置与《衣袖红镶边》正好颠倒过来，这部戏是女强男弱（并没有），女主是强势霸道的全校第一名，男主是厚老实的全校最后一名。 学生时期的初恋多么单纯唯美啊，然而他俩分手分得那叫一个难看，发誓互相再也不相见，却因为当年的纪录片再次爆红，不得不重逢，但其实两人心中从没有忘记过彼此，毕竟初恋虽然苦涩，但却是最难忘的。 崔宇植和金多美不知道是不是因为曾经合作过，二度搭档的他们默契度爆棚，CP感十足，两人经历升学、就业的阶段，把现实情侣的烦恼演绎到位。 追剧的时候，也让观众不自觉跟著角色投入其中，产生共感。



这两对最炙手可热的CP，大家最爱哪一对呢？

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