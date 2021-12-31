韓網選出的2021年韓劇最佳CP！有男女有男男，最特別的是劉亞仁那對XD

2021年進入倒計時，這一年也開播了不少精彩的韓劇，自然也產出了不少養眼的螢幕CP。

年底的時候韓網FEELM票選出了2021最佳熒幕情侶，榜單出爐後瞬間引爆熱議，今年有7對CP上榜，一起來看看吧！

tvN 《Happiness》 / 韓孝周♥朴炯植

開播前就很有熱度的一對，外形、氣質、演技，360度無縫隙般配，在逆境中互相守護、成長的故事比單純的傻白甜羅曼史帶勁得多，互動有愛又自然，絕配！

JTBC《無法抗拒的他》/ 韓韶禧♥宋江

花心美女愛上渣男海王的故事雖然俗套卻因為這兩位的神仙顏值讓觀眾看得很投入，他們最拿手的就是把欲拒還迎的曖昧氛圍感拿捏得恰到好處，看他倆的親熱戲觀眾們都會不自覺臉紅心跳。

KBS《五月的青春》/ 高旻示♥李道晛

這對不光是2021年度最佳CP，也是年對最虐心CP，在歷史的巨輪下，每一個人都是那麼的渺小。 但即使知道前路迷茫，卻也為了自己的理想拋頭顱灑熱血，此時的愛情也顯得更加珍貴、可歌可泣。

tvN 《如蝴翩翩》/ 宋江♥朴仁煥

宋江又上榜了，這次是和爺爺輩的大前輩朴仁煥搭檔，比起最佳情侶，最佳搭檔更適合這對。 劇裡的兩人亦師亦友，互相治癒，忘年交的友情著實讓人羨慕。

SBS 《The Penthouse》/ 李智雅♥朴殷碩

這對CP的愛情好像是HE，但又不完全是HE，金順玉編劇硬是把兩人寫死了，給他們安排了一個天堂手牽手結局，雖然「故人CP」磕起來不容易，但也不妨礙觀眾們超愛「蓮根拔起」這一對。

Netflix 《地獄公使》/ 劉亞仁♥地獄使者

哈哈哈哈，別人和人類組CP，輪到劉亞仁直接跨越了物種，絕對是韓劇史上開創先河的人物！

tvN 《機智醫生生活2》/ 申賢彬♥柳演錫

「Winter Garden」CP不僅劇裡甜，連售後都超級甜，被拍到和劇組其他人一起出席婚禮，同框的照片也是夫妻氛圍感拉滿，很多小夥伴都說看完該劇直接想入坑真人CP。

以上就是FEELM票選出來的官方CP了，這份榜單也只是代表了部份韓國網友的想法而已，於是留言區還出現了「《黑道律師文森佐》全汝彬和宋仲基」、「《海岸村恰恰恰》金宣虎和申敏兒」、「《戀慕》朴恩斌和路雲」等CP提名，相信每個看劇的小夥伴心中都會有自己的答案啦。

你心目中的最佳CP又是哪對呢？

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