韩网选出的2021年韩剧最佳CP！有男女有男男，最特别的是刘亚仁那对XD

2021年进入倒计时，这一年也开播了不少精彩的韩剧，自然也产出了不少养眼的萤幕CP。

年底的时候韩网FEELM票选出了2021最佳荧幕情侣，榜单出炉后瞬间引爆热议，今年有7对CP上榜，一起来看看吧！

tvN 《Happiness》 / 韩孝周♥朴炯植

开播前就很有热度的一对，外形、气质、演技，360度无缝隙般配，在逆境中互相守护、成长的故事比单纯的傻白甜罗曼史带劲得多，互动有爱又自然，绝配！

JTBC《无法抗拒的他》/ 韩韶禧♥宋江

花心美女爱上渣男海王的故事虽然俗套却因为这两位的神仙颜值让观众看得很投入，他们最拿手的就是把欲拒还迎的暧昧氛围感拿捏得恰到好处，看他俩的亲热戏观众们都会不自觉脸红心跳。

KBS《五月的青春》/ 高旻示♥李道晛

这对不光是2021年度最佳CP，也是年对最虐心CP，在历史的巨轮下，每一个人都是那么的渺小。 但即使知道前路迷茫，却也为了自己的理想抛头颅洒热血，此时的爱情也显得更加珍贵、可歌可泣。

tvN 《如蝴翩翩》/ 宋江♥朴仁焕

宋江又上榜了，这次是和爷爷辈的大前辈朴仁焕搭档，比起最佳情侣，最佳搭档更适合这对。 剧里的两人亦师亦友，互相治愈，忘年交的友情著实让人羡慕。

SBS 《The Penthouse》/ 李智雅♥朴殷硕

这对CP的爱情好像是HE，但又不完全是HE，金顺玉编剧硬是把两人写死了，给他们安排了一个天堂手牵手结局，虽然「故人CP」磕起来不容易，但也不妨碍观众们超爱「莲根拔起」这一对。

Netflix 《地狱公使》/ 刘亚仁♥地狱使者

哈哈哈哈，别人和人类组CP，轮到刘亚仁直接跨越了物种，绝对是韩剧史上开创先河的人物！

tvN 《机智医生生活2》/ 申贤彬♥柳演锡

「Winter Garden」CP不仅剧里甜，连售后都超级甜，被拍到和剧组其他人一起出席婚礼，同框的照片也是夫妻氛围感拉满，很多小伙伴都说看完该剧直接想入坑真人CP。

以上就是FEELM票选出来的官方CP了，这份榜单也只是代表了部份韩国网友的想法而已，於是留言区还出现了「《黑道律师文森佐》全汝彬和宋仲基」、「《海岸村恰恰恰》金宣虎和申敏儿」、「《恋慕》朴恩斌和路云」等CP提名，相信每个看剧的小伙伴心中都会有自己的答案啦。

你心目中的最佳CP又是哪对呢？

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