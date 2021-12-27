SM開啟「Girls On Top」新企劃！BoA出道21年首次組女團，與太妍、孝淵等組成7人限定團！

Girls On Top（GOT）是SM旗下女藝人們根據主題推出全新組合的新概念項目，以第一組「GOT the beat」爲開端，之後將會公開各種魅力的組合。

「GOT the beat」是以強烈的舞曲和表演爲基礎的組合。包括 BoA 在內，少女時代太妍和孝淵、Red Velvet瑟琪和WENDY、aespa Karina和Winter等K-POP代表組合的7名成員組成。



令人驚訝的點是...以 BoA 15歲出道（2000年8月25日）為基準來看，當時太妍＆孝淵是11歲、瑟琪＆WENDY是5歲、Karina是5個月、Winter還未出生，不愧是統領各時代飯圈的SM啊！



27日，凌晨公開首張預告照，立刻成為熱門話題。網友們紛紛表示：「大發 不愧是SM」、「光看圖就已經很厲害」、「像SuperM一樣的嗎？還是作爲活動性做一次？」、「BoA大發啊...年齡差一點都看不出來，氣勢太強了」、「成員的組合太棒了」、「但是太妍光是出道就有幾次了」、「哇！這是什麼組合， 1月1日一定要看」、「組合也很新穎，是個很好的項目」等等。



另外，她們將在明年1月1日下午1點（韓國時間）舉行的全球免費線上演唱會《SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS@KWANGYA》上表演新曲舞台。1月3日下午6點通過各大音源網站公開新曲，預計將會得到全球粉絲們的熱烈響應。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞