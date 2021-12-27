SM开启「Girls On Top」新企划！BoA出道21年首次组女团，与太妍、孝渊等组成7人限定团！

Girls On Top（GOT）是SM旗下女艺人们根据主题推出全新组合的新概念项目，以第一组「GOT the beat」爲开端，之后将会公开各种魅力的组合。

「GOT the beat」是以强烈的舞曲和表演爲基础的组合。包括 BoA 在内，少女时代太妍和孝渊、Red Velvet瑟琪和WENDY、aespa Karina和Winter等K-POP代表组合的7名成员组成。



令人惊讶的点是...以 BoA 15岁出道（2000年8月25日）为基准来看，当时太妍＆孝渊是11岁、瑟琪＆WENDY是5岁、Karina是5个月、Winter还未出生，不愧是统领各时代饭圈的SM啊！



27日，凌晨公开首张预告照，立刻成为热门话题。网友们纷纷表示：「大发 不愧是SM」、「光看图就已经很厉害」、「像SuperM一样的吗？还是作爲活动性做一次？」、「BoA大发啊...年龄差一点都看不出来，气势太强了」、「成员的组合太棒了」、「但是太妍光是出道就有几次了」、「哇！这是什么组合， 1月1日一定要看」、「组合也很新颖，是个很好的项目」等等。



另外，她们将在明年1月1日下午1点（韩国时间）举行的全球免费线上演唱会《SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS@KWANGYA》上表演新曲舞台。1月3日下午6点通过各大音源网站公开新曲，预计将会得到全球粉丝们的热烈响应。



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