果然女明星身上沒有便宜貨！惠利上衣+帽子近600萬，網友調侃：是她讓衣服可愛起來

惠利最近參加戶外節目《兩天一夜》的棉服價格讓所有人震驚。

日前播出的《兩天一夜4》之「木浦的味道」特輯邀請了人氣女演員惠利出演。因為是戶外節目，成員和嘉賓們都會選擇休閒服飾來穿，這樣跑起來才方便。 當天登場的惠利穿著很活潑靚麗，穿了一件寬鬆的棉服，米色和粉色的搭配看上去很清新，衣服上還有星星點綴。 另外惠利還戴了一頂針織頭套，連下巴都保護到了，整套LOOK就是可愛，甜美度爆表+舒適。



節目播出後，有網友想要購買惠利的同款服裝，於是上網搜索，不搜不知道一搜嚇一跳，看起來平平無奇的棉服竟然是高奢大牌，售價483萬（韓幣，下同），簡簡單單的頭套售價為93萬，加起來接近600萬。 得知了價格的網友們紛紛評論說：「果然明星身上不會出現便宜貨」、「本來衣服看起來蠻土的，是惠利讓衣服變好看了」、「沒想到這麼貴」等。



此外，惠利和俞承豪主演的新劇《花開時想月》已於20日真正是開播，該劇以下達了嚴厲禁酒令的朝鮮後期為背景，講述了四位「越線」的年輕人在分享友情、沉醉於愛情中成長的故事。 日前舉辦的製作發佈會上，惠利就表示和俞承豪很合拍，默契分數值達到93分。



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