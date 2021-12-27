果然女明星身上没有便宜货！惠利上衣+帽子近600万，网友调侃：是她让衣服可爱起来

惠利最近参加户外节目《两天一夜》的棉服价格让所有人震惊。

日前播出的《两天一夜4》之「木浦的味道」特辑邀请了人气女演员惠利出演。因为是户外节目，成员和嘉宾们都会选择休闲服饰来穿，这样跑起来才方便。 当天登场的惠利穿著很活泼靓丽，穿了一件宽松的棉服，米色和粉色的搭配看上去很清新，衣服上还有星星点缀。 另外惠利还戴了一顶针织头套，连下巴都保护到了，整套LOOK就是可爱，甜美度爆表+舒适。



节目播出后，有网友想要购买惠利的同款服装，於是上网搜索，不搜不知道一搜吓一跳，看起来平平无奇的棉服竟然是高奢大牌，售价483万（韩币，下同），简简单单的头套售价为93万，加起来接近600万。 得知了价格的网友们纷纷评论说：「果然明星身上不会出现便宜货」、「本来衣服看起来蛮土的，是惠利让衣服变好看了」、「没想到这么贵」等。



此外，惠利和俞承豪主演的新剧《花开时想月》已於20日真正是开播，该剧以下达了严厉禁酒令的朝鲜后期为背景，讲述了四位「越线」的年轻人在分享友情、沉醉於爱情中成长的故事。 日前举办的制作发布会上，惠利就表示和俞承豪很合拍，默契分数值达到93分。



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