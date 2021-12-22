時代的眼淚！東方神起、Super Junior將發行合作曲，這也是兩組合時隔16年再次合作！

今日（22日），SM娛樂方面表示：「東方神起和 Super Junior 的新曲《Magical》即將公開。」

《2021 Winter SMTown:SMCU Express》中收錄的《Magical》是突出東方神起和 Super Junior 的 Vocal ，有著「我們的友誼是命運＆Magical」歌詞的輕快流行歌曲，這也是兩個組合繼2005年《Show Me Your Love》之後，時隔16年再次合作推出新曲，意義更加重大。



合作消息一公開，不少粉絲也都相當興奮，更紛紛表示：「時代的眼淚」、「是紅藍合體了」、「真的是我的青春」、「上一次合作是我小學的時候」、「都16年了啊ㅠㅠㅠㅠ」、「看到這個消息真的好激動」等等。

將在27日發行的《2021 Winter SMTown:SMCU Express》是SM娛樂自2011年後，時隔10年推出的 SMTOWM 冬季專輯。雙主打歌為《빛（Hope from KWANGYA）》和《Dreams Come True》。前者是1998年 H.O.T 大火歌曲，此次企劃的藝人都參與翻唱；後者是S.E.S在1998年發行二輯的主打歌，由 aespa 翻唱展現不同魅力。此外，還收錄東方神起的《DINNER》、少女時代-Oh! GG《Melody》等歌曲10首歌。



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