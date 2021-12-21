【分集劇情】《成為你的夜晚》：天團主唱泰仁情竇初開煲電話粥，宇延追求允珠意外發現驚人秘密！（EP.7）

劇中出現的三首歌都非常好聽，韓國網友表示：年末頒獎禮不請LUNA來就太過分啦！XD

泰仁喝醉後拉著允珠不讓她走，小鹿亂撞的允珠當晚就夢到泰仁來她的帳篷、說了很多溫暖的話。 然而第二天醒來後泰仁完全不記得，讓允珠有點生氣。



泰仁去溜冰場做拍攝工作，導演誤以為一同前來的允珠是工作人員，使喚她幹活還對她破口大駡，泰仁出面維護允珠，強硬地要求導演道歉。 因為允珠沒有溜過冰，泰仁特意借來整個溜冰場給她，但泰仁自己其實也不會溜冰，兩個人互相打鬧玩得十分開心。



LUNA在宿舍舉辦家庭演唱會，允珠提前打包行李離開，說是去酒店暫住其實去朋友家一起看線上演唱會。 泰仁介紹《成為你的夜晚》這首歌時引用允珠的評價「像柔軟的被子」，令允珠露出會心笑容。演唱會結束後，泰仁因為允珠不在而睡不著，打電話給她一聊就是接近一個小時。





李信看出宇延喜歡允珠，宇延也察覺到泰仁對允珠的心意，在朋友的勸告下決定不再退讓。 宇延去允珠說的酒店接她回宿舍，卻在酒店門口見到了真正的姜善珠，令宇延陷入混亂。



【下集預告】

公司代表介紹女藝人Lina給LUNA，大家一起去海邊玩時，加溫和允珠看到Lina餵泰仁吃東西不約而同產生醋意，而泰仁看到允珠和宇延站在一起也露出吃醋的表情。 另一個女藝人問李信：「你還在和那種女人交往？ 」引起李信不爽，有燦也被父親（？ ）質問：「你覺得在LUNA能留多久？ 」泰仁激動地地否認自己喜歡允珠：「我為什麼喜歡那個女人？ 很奇怪，就是很在意。 」允珠似乎也聽到，但她究竟聽到多少呢？



新公開的OST《成為你的夜晚》不僅旋律優美溫柔，更聚齊李濬榮、尹智聖、JR、金東賢4位真實偶像歌手演唱，此外飾演副主唱的張東周也有獨特嗓音，真的十分耐聽！《成為你的夜晚》每週日更新一集，香港和臺灣觀眾可在黃Viu煲劇平台和愛奇藝國際站同步追劇~



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