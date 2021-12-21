【分集剧情】《成为你的夜晚》：天团主唱泰仁情窦初开煲电话粥，宇延追求允珠意外发现惊人秘密！（EP.7）

剧中出现的三首歌都非常好听，韩国网友表示：年末颁奖礼不请LUNA来就太过分啦！XD

泰仁喝醉后拉著允珠不让她走，小鹿乱撞的允珠当晚就梦到泰仁来她的帐篷、说了很多温暖的话。 然而第二天醒来后泰仁完全不记得，让允珠有点生气。



泰仁去溜冰场做拍摄工作，导演误以为一同前来的允珠是工作人员，使唤她干活还对她破口大駡，泰仁出面维护允珠，强硬地要求导演道歉。 因为允珠没有溜过冰，泰仁特意借来整个溜冰场给她，但泰仁自己其实也不会溜冰，两个人互相打闹玩得十分开心。



LUNA在宿舍举办家庭演唱会，允珠提前打包行李离开，说是去酒店暂住其实去朋友家一起看线上演唱会。 泰仁介绍《成为你的夜晚》这首歌时引用允珠的评价「像柔软的被子」，令允珠露出会心笑容。演唱会结束后，泰仁因为允珠不在而睡不著，打电话给她一聊就是接近一个小时。





李信看出宇延喜欢允珠，宇延也察觉到泰仁对允珠的心意，在朋友的劝告下决定不再退让。 宇延去允珠说的酒店接她回宿舍，却在酒店门口见到了真正的姜善珠，令宇延陷入混乱。



【下集预告】

公司代表介绍女艺人Lina给LUNA，大家一起去海边玩时，加温和允珠看到Lina喂泰仁吃东西不约而同产生醋意，而泰仁看到允珠和宇延站在一起也露出吃醋的表情。 另一个女艺人问李信：「你还在和那种女人交往？ 」引起李信不爽，有灿也被父亲（？ ）质问：「你觉得在LUNA能留多久？ 」泰仁激动地地否认自己喜欢允珠：「我为什么喜欢那个女人？ 很奇怪，就是很在意。 」允珠似乎也听到，但她究竟听到多少呢？



新公开的OST《成为你的夜晚》不仅旋律优美温柔，更聚齐李浚荣、尹智圣、JR、金东贤4位真实偶像歌手演唱，此外饰演副主唱的张东周也有独特嗓音，真的十分耐听！《成为你的夜晚》每周日更新一集，香港和台湾观众可在黄Viu煲剧平台和爱奇艺国际站同步追剧~



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