想念的「陆帅疯」回来啦～陆星材回《家师父一体》遭老班底李升基&梁世炯狂调侃：「现在变很多啊！」

好久不见星材啊！看他喊口号好感动！
身为《家师父一体》一代成员，在里头有「陆帅疯」之称的陆星材，退伍后首个节目就是回《家师父一体》担任一日徒弟（EP.200）！他与同为老班底的李升基与梁世炯合体场面又是感动又是搞笑。
初回艺能界的陆星材，一见到镜头就非常紧张且尴尬，各种糗样都在镜头前表露无遗，前阵子还因「不知道《鱿鱼游戏》」成为话题呢！他和李升基与梁世炯久违见面兴奋的拥抱彼此，不过后续却惨遭两人疯狂调侃！
首先，陆星材讲到军队话题很是自豪，淘淘不绝宛如四年前的李升基。李升基趁机报复：「你现在可以理解四年前的我了吗？你当时对我说：『哥，能不能不要再讲军队的故事了？』」
陆星材入伍后体认到日常生活的珍贵、爱国之心更为强烈，梁世灿听了调侃：「本来星材是个极度个人主义者啊！」李升基接著说：「他本来对别人的事都不太关心，但现在还会主动联络。」爆料陆星材入伍后就很担心自己离开他，讲电话都很积极。
李升基和梁世炯还发现陆星材变得很自动自发、很会看眼色，不然以前都扭扭捏捏的、绝不可能第一个站出来。梁世炯：「以前都不会期待他（第一个站出来）。」李升基：「第一次看他抬起屁股！」
接下来的节目内容，制作组与成员们要努力让陆星材变回「陆帅疯」、让他重新适应综艺，展开了陆星材过往创下高点击率的游戏。陆星材一个人对抗其他成员，并和成员们打赌。到底是赢是输，有兴趣的读者不妨找来看看，在此悄悄透露「真的很好笑」！
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