《Bad and Crazy》週末首播獲好評，李棟旭丟形象包袱依舊帥氣、魏河俊登場瞬間超級熱血！（EP.1-2）

劇情輕鬆節奏快、每集結尾都有高燃片段，第一集全國收視率4.5%位居同時間段第一，如果非要挑《Bad and Crazy》缺點的話……也許是深夜看完容易睡不著？ XD

tvN最新金土劇《Bad and Crazy》上週五六開播，講述很有能力但卻是「壞傢伙」的刑警柳秀悅（李棟旭 飾），遇到很有正義感但卻是「瘋傢伙」的K（魏河俊 飾）後發生的人性恢復英雄劇，秀悅前女友李熙謙（韓智恩 飾）也一起參與調查。 由創造OCN史上最高收視率的《驅魔麵館》導演打造，開播之後果然沒有辜負觀眾期待！



以下內容涉及前兩集劇雷！



柳秀悅沒有背景和人脈、憑成績第一進入警局，現在為了升遷每天都在幫上司收拾爛攤子。 有一天巡警吳景泰（車學瀏 飾）受陌生小女孩委託幫她找失蹤的媽媽鄭玧娥，但這個案子與議員弟弟都刑警有關，秀悅為了討好議員勸景泰退出調查。 晚上秀悅突然被戴頭盔的神秘人K帶到玧娥家，看到滿地血跡反應意識到允珂是被人殺害。



景泰找到藏在熊娃裡的攝影機所錄下的犯案證據，卻被追到家的都刑警打到昏迷還搶走SD卡片。 這時K再度出現，非常粗魯地把秀悅帶到景泰家讓他道歉，秀悅被迫衝進著火的房子帶著景泰一起跳樓逃生。 K摘掉頭盔露出瘋狂的笑臉，這一幕真的超級燃！



秀悅一方面渴望升遷，一方面因為小女孩和景泰而良心不安。 李熙謙告訴他玧娥其實是警方的臥底，讓他去找玧娥藏有攝影機的項鍊。 秀悅再次被K帶出門，K在車載焚化爐的窩點大鬧一場，秀悅則在錄像中看到犯人正是都議員。



秀悅升遷有望，被上司帶去和都議員吃飯。 這時K又出現，對著都議員就是一記飛踢！K身份揭曉：他其實是秀悅的另一個人格，之前在雨中狂笑、在玧娥家調查、暴揍罪犯，以及飛踢議員的，全都是秀悅本人！



不過根據下集預告來看，秀悅依然不知道這個事實，還在生氣地責怪K壞了他的好事XD



《Bad and Crazy》製作費不到100億韓幣，跟近期很多韓劇相比不到三分之一，李棟旭和魏河俊的表演也完全融入角色，獲得網友一致好評：「哇居然是多重人格？」、「這部搞笑動作片無誤」、「好瘋好好玩，很有趣」、「浴巾怎麼都不會掉」、「李有說拍這部戲一直在滾來滾去」、「秀烈這樣踹議員也太做死了吧」、「小巡警是mine的貴公子耶」、「議員就是《九尾狐傳》的算命師也有人認出來嗎」、「想到《星你》也是有監視器熊，現在在韓劇看到熊娃都會懷疑是監視器」XD

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