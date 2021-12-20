《衣袖紅鑲邊》第12集收視13.3％，再次刷新自身最高！李德華、李俊昊演技大爆發，最後結尾令人心動

MBC金土劇《衣袖紅鑲邊》第12集全國收視率爲13.3%，首都圈收視率爲13.6%，最高瞬間收視達16.6%，再次刷新自身最高收視。

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第12集中，英祖（李德華 飾）誤會李祘（李俊昊 飾）懷有惡心，非常憤怒，但瞬間出現癡呆症狀，開始誤以爲李祘是死去的思悼世子（都想友 飾）。 英祖將凜冽的長劍扔給李祘，試圖再現壬午年的悲劇，李祘：「孫兒不是父親，孫兒是祘，請您看看孫兒，就算只有一次也好。」瞬間，英祖意識到自己的狀態，陷入恐慌。



同一時間，德任（李世榮 飾）爲了解開金滕之詞的秘密，與中殿（張熙軫 飾）一起進入偏殿。而提調尚宮（朴志暎 飾）也跟著進去，拼命想拉住德任，但德任趁著打雷導致偏殿混亂的空隙，開始向英祖報告金滕。從德任的故事中，英祖想起五年前的記憶，他掏出被封在日月五峰圖後面的金滕，流著眼淚。接著叫來和緩翁主（徐孝林 飾），讓她把玉璽傳給李祘，並在眾人面前宣布「作爲王的自己已經死了」。



之後，英祖將所有權限移交給李祘，從王位上下來，病情逐漸加重。李祘守在英祖身邊，作爲爺爺和孫子一起度過了最後一刻。李祘：「祖父大人，拜託您回來。孫兒...真的好害怕，快要無法呼吸了。」這集李德華、李俊昊演技大爆發，兩人的對手戲真的都跟著流淚 ㅠㅠㅠㅠ



英祖駕崩，新的王誕生，宮殿也刮起新風。李祘成爲熱情觀察政務而忙得不可開交的國王，在如此變化的情況下，李祘與德任的關係也發生變化，德任在忙碌的李祘旁邊無所適從地等待已經成爲常態，李祘也對德任感到抱歉。



在先王去世三年後，朝廷的工作進入穩定軌道的某一天，李祘向德任正式求婚。李祘：「我想把妳留在我身邊，不是以宮女的身份，而次作為一名女人，所以我現在的意思是...希望妳能成為我的後宮。」但是看到德任毫無喜悅的表情後，李祘變得尷尬起來，並補充說：「我會給妳時間，好好想想吧。」



德任只是像奉命一樣，從座位上站起來，而李祘叫住德任說：「我想要和妳...成為家人。」這個告白真的太讓人心動>///< 好想快點看第13集啊！



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