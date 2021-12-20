《Bad and Crazy》周末首播获好评，李栋旭丢形象包袱依旧帅气、魏河俊登场瞬间超级热血！（EP.1-2）

剧情轻松节奏快、每集结尾都有高燃片段，第一集全国收视率4.5%位居同时间段第一，如果非要挑《Bad and Crazy》缺点的话……也许是深夜看完容易睡不著？ XD

tvN最新金土剧《Bad and Crazy》上周五六开播，讲述很有能力但却是「坏家伙」的刑警柳秀悦（李栋旭 饰），遇到很有正义感但却是「疯家伙」的K（魏河俊 饰）后发生的人性恢复英雄剧，秀悦前女友李熙谦（韩智恩 饰）也一起参与调查。 由创造OCN史上最高收视率的《驱魔面馆》导演打造，开播之后果然没有辜负观众期待！



以下内容涉及前两集剧雷！



柳秀悦没有背景和人脉、凭成绩第一进入警局，现在为了升迁每天都在帮上司收拾烂摊子。 有一天巡警吴景泰（车学浏 饰）受陌生小女孩委托帮她找失踪的妈妈郑玧娥，但这个案子与议员弟弟都刑警有关，秀悦为了讨好议员劝景泰退出调查。 晚上秀悦突然被戴头盔的神秘人K带到玧娥家，看到满地血迹反应意识到允珂是被人杀害。



景泰找到藏在熊娃里的摄影机所录下的犯案证据，却被追到家的都刑警打到昏迷还抢走SD卡片。 这时K再度出现，非常粗鲁地把秀悦带到景泰家让他道歉，秀悦被迫冲进著火的房子带著景泰一起跳楼逃生。 K摘掉头盔露出疯狂的笑脸，这一幕真的超级燃！



秀悦一方面渴望升迁，一方面因为小女孩和景泰而良心不安。 李熙谦告诉他玧娥其实是警方的卧底，让他去找玧娥藏有摄影机的项炼。 秀悦再次被K带出门，K在车载焚化炉的窝点大闹一场，秀悦则在录像中看到犯人正是都议员。



秀悦升迁有望，被上司带去和都议员吃饭。 这时K又出现，对著都议员就是一记飞踢！K身份揭晓：他其实是秀悦的另一个人格，之前在雨中狂笑、在玧娥家调查、暴揍罪犯，以及飞踢议员的，全都是秀悦本人！



不过根据下集预告来看，秀悦依然不知道这个事实，还在生气地责怪K坏了他的好事XD



《Bad and Crazy》制作费不到100亿韩币，跟近期很多韩剧相比不到三分之一，李栋旭和魏河俊的表演也完全融入角色，获得网友一致好评：「哇居然是多重人格？」、「这部搞笑动作片无误」、「好疯好好玩，很有趣」、「浴巾怎么都不会掉」、「李有说拍这部戏一直在滚来滚去」、「秀烈这样踹议员也太做死了吧」、「小巡警是mine的贵公子耶」、「议员就是《九尾狐传》的算命师也有人认出来吗」、「想到《星你》也是有监视器熊，现在在韩剧看到熊娃都会怀疑是监视器」XD

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