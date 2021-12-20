《Running Man》池錫辰「不聽話的褲子」，在線緩緩裂開，一塊又一塊XD

「王鼻子大哥」池錫辰在《Running Man》裡上演了一出「皮褲撕裂記」。

節目裡成员们精心为池錫辰設計的紅綠Look讓人看了忍不住笑出聲，是為了要迎接即將而來的聖誕節特意打造的新造型嗎？說好的而要把大哥打造成超級巨星的呢？紅色的皮褲十分搶眼，剛亮相時一切都很正常。



只是隨著遊戲的開始，劇情朝著不可預測的方向發展下去。 池錫辰摔倒在地的鏡頭被觀眾們發現臀部位置被貼上了紅色的膠布，原來是褲子撕裂了。



接著池錫辰又發現皮褲的襠部開始掉皮了，因為是紅色，掉皮之後非常明顯，恰好又是尷尬位置，看得讓人忍不住哈哈大笑。



這之後紅皮卡的「頑皮」一發不可收拾，膝蓋、大腿部位都露出了白底，在紅色的映襯之下格外顯眼。



大哥此時內心一定在呐喊：我太尷尬了！



池錫辰也是《Running Man》里不可或缺的存在，一個節目有強有弱才會有反差的看點。 這位時而精明時而憨憨的「弱者」大哥曾與「長頸鹿」李光洙組成的「背叛者俱樂部」、「Easy兄弟」、「臭手聯盟」為節目貢獻了諸多笑點。 上周舉辦的2021SBS演藝大賞中，池錫辰捧回了「年度最佳綜藝人」和「SBS名譽社員」兩座獎盃，這也是對他在綜藝領域出色表現的認可。

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