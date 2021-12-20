《Running Man》池锡辰「不听话的裤子」，在线缓缓裂开，一块又一块XD

「王鼻子大哥」池锡辰在《Running Man》里上演了一出「皮裤撕裂记」。

节目里成员们精心为池锡辰设计的红绿Look让人看了忍不住笑出声，是为了要迎接即将而来的圣诞节特意打造的新造型吗？说好的而要把大哥打造成超级巨星的呢？红色的皮裤十分抢眼，刚亮相时一切都很正常。



只是随著游戏的开始，剧情朝著不可预测的方向发展下去。 池锡辰摔倒在地的镜头被观众们发现臀部位置被贴上了红色的胶布，原来是裤子撕裂了。



接著池锡辰又发现皮裤的裆部开始掉皮了，因为是红色，掉皮之后非常明显，恰好又是尴尬位置，看得让人忍不住哈哈大笑。



这之后红皮卡的「顽皮」一发不可收拾，膝盖、大腿部位都露出了白底，在红色的映衬之下格外显眼。



大哥此时内心一定在呐喊：我太尴尬了！



池锡辰也是《Running Man》里不可或缺的存在，一个节目有强有弱才会有反差的看点。 这位时而精明时而憨憨的「弱者」大哥曾与「长颈鹿」李光洙组成的「背叛者俱乐部」、「Easy兄弟」、「臭手联盟」为节目贡献了诸多笑点。 上周举办的2021SBS演艺大赏中，池锡辰捧回了「年度最佳综艺人」和「SBS名誉社员」两座奖杯，这也是对他在综艺领域出色表现的认可。

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