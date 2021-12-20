《衣袖红镶边》第12集收视13.3％，再次刷新自身最高！李德华、李俊昊演技大爆发，最后结尾令人心动

MBC金土剧《衣袖红镶边》第12集全国收视率爲13.3%，首都圈收视率爲13.6%，最高瞬间收视达16.6%，再次刷新自身最高收视。

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第12集中，英祖（李德华 饰）误会李祘（李俊昊 饰）怀有恶心，非常愤怒，但瞬间出现痴呆症状，开始误以爲李祘是死去的思悼世子（都想友 饰）。 英祖将凛冽的长剑扔给李祘，试图再现壬午年的悲剧，李祘：「孙儿不是父亲，孙儿是祘，请您看看孙儿，就算只有一次也好。」瞬间，英祖意识到自己的状态，陷入恐慌。



同一时间，德任（李世荣 饰）爲了解开金滕之词的秘密，与中殿（张熙轸 饰）一起进入偏殿。而提调尚宫（朴志暎 饰）也跟著进去，拼命想拉住德任，但德任趁著打雷导致偏殿混乱的空隙，开始向英祖报告金滕。从德任的故事中，英祖想起五年前的记忆，他掏出被封在日月五峰图后面的金滕，流著眼泪。接著叫来和缓翁主（徐孝林 饰），让她把玉玺传给李祘，并在众人面前宣布「作爲王的自己已经死了」。



之后，英祖将所有权限移交给李祘，从王位上下来，病情逐渐加重。李祘守在英祖身边，作爲爷爷和孙子一起度过了最后一刻。李祘：「祖父大人，拜托您回来。孙儿...真的好害怕，快要无法呼吸了。」这集李德华、李俊昊演技大爆发，两人的对手戏真的都跟著流泪 ㅠㅠㅠㅠ



英祖驾崩，新的王诞生，宫殿也刮起新风。李祘成爲热情观察政务而忙得不可开交的国王，在如此变化的情况下，李祘与德任的关系也发生变化，德任在忙碌的李祘旁边无所适从地等待已经成爲常态，李祘也对德任感到抱歉。



在先王去世三年后，朝廷的工作进入稳定轨道的某一天，李祘向德任正式求婚。李祘：「我想把你留在我身边，不是以宫女的身份，而次作为一名女人，所以我现在的意思是...希望你能成为我的后宫。」但是看到德任毫无喜悦的表情后，李祘变得尴尬起来，并补充说：「我会给你时间，好好想想吧。」



德任只是像奉命一样，从座位上站起来，而李祘叫住德任说：「我想要和你...成为家人。」这个告白真的太让人心动>///< 好想快点看第13集啊！



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