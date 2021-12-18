羅PD要開始出差啦！《出差十五夜》第二季將在12月26日播出，首位嘉賓是李瑞鎮！

《出差十五夜》是羅暎錫PD親自到各地方，和他們進行遊戲的「獨自出差計劃」，只要呼叫～羅PD就會跑過去！

第一季有《機智醫生生活2》五人幫、Antenna娛樂藝人、tvN綜藝PD、網路漫畫家、《黑道律師文森佐》劇組、BTS防彈少年團、BH娛樂演員等人出演。即使玩著一樣的遊戲，但還是都有不同的笑點，讓不少粉絲都期待著第二季。



17日，頻道十五夜的官方 IG 也公開第二季的海報，確定會在12月26日播出。



根據日前的報導，第二季的首位嘉賓是李瑞鎮，不過 tvN 方面謹慎地表示：「請通過節目確認。」李瑞鎮曾和羅PD合作過《一日三餐》、《花樣爺爺》、《尹食堂》、《尹STAY》等節目，會玩什麼樣的遊戲也令人期待！（而他與羅美蘭、車清華的新劇《內科朴院長》確定在明年1月14日首播）



另外，「清潭洞夫婦」李政宰＆鄭雨盛也傳出有望出演《出差十五夜》。雖然他們同屬同家經紀公司內部董事，更是演藝圈代表的好朋友，不過...他們平時很少出演綜藝，如果與羅PD見面會玩什麼樣的遊戲，節目會以什麼形式進行，也讓人好奇！



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