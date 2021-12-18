罗PD要开始出差啦！《出差十五夜》第二季将在12月26日播出，首位嘉宾是李瑞镇！

《出差十五夜》是罗暎锡PD亲自到各地方，和他们进行游戏的「独自出差计划」，只要呼叫～罗PD就会跑过去！

第一季有《机智医生生活2》五人帮、Antenna娱乐艺人、tvN综艺PD、网路漫画家、《黑道律师文森佐》剧组、BTS防弹少年团、BH娱乐演员等人出演。即使玩著一样的游戏，但还是都有不同的笑点，让不少粉丝都期待著第二季。



17日，频道十五夜的官方 IG 也公开第二季的海报，确定会在12月26日播出。



根据日前的报导，第二季的首位嘉宾是李瑞镇，不过 tvN 方面谨慎地表示：「请通过节目确认。」李瑞镇曾和罗PD合作过《一日三餐》、《花样爷爷》、《尹食堂》、《尹STAY》等节目，会玩什么样的游戏也令人期待！（而他与罗美兰、车清华的新剧《内科朴院长》确定在明年1月14日首播）



另外，「清潭洞夫妇」李政宰＆郑雨盛也传出有望出演《出差十五夜》。虽然他们同属同家经纪公司内部董事，更是演艺圈代表的好朋友，不过...他们平时很少出演综艺，如果与罗PD见面会玩什么样的游戏，节目会以什么形式进行，也让人好奇！



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