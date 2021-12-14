李玹雨＆安普賢分別接替本由金宣虎擔任的電影《Dog Days》及《2點的約會》！

演員李玹雨將出演電影《Dog Days》；安普賢已確定出演電影《2點的約會》。

據韓媒OSEN獨家報導稱李玹雨前不久接到了《Dog Days》的片約，已經確定出演。 該片此前因敲定大勢男星金宣虎擔任男主角而備受關注，後因他捲入私生活爭議而退出，這次李玹雨接替的就是金宣虎的角色。



《Dog Days》講述了人類和他們的寵物狗之間的治癒故事，尹汝貞、劉海鎮、金瑞亨等實力派演員已經確認出演，隨著男主花落李玹雨，該片也將於本月末正式開機拍攝。



10月，遭前女友指控而引發私生活爭議，導致形象大跌，瞬間讓他所有工作中斷，廣告下線。不過隨著多方揭開越來越多的事實，前女友並非善人，金宣虎也逐漸恢復了工作，只是鮮少在公眾場合亮相。 李玹雨退伍後也相當低調，只傳出了《英雄》、《Dream》、韓版《紙房子》等幾部作品的消息，其實他的顏值和演技都不缺，就缺一個好的劇本大爆了。

另一位男演員安普賢同樣傳出了接替金宣虎出演新片的消息，據韓媒體育東亞獨家報導表示，原定金宣虎擔任男主的《2點的約會》現已確定將由安普賢頂替，女主角則是少女時代成員潤娥。這部由《極限逃生》的李尚根導演執導的電影，講述的是一個擁有超乎想像秘密的樓下女人與樓上男人每天相遇後發生的如溫暖童話般的故事，是一部浪漫喜劇。



安普賢，於2014年通過情景劇《Golden Cross》以演員身份出道。 而後又通過《太陽的後裔》、《盡頭的回憶》、《多樣的兒媳》、《她的私生活》、《梨泰院CLASS》等多部影視作品受到了大眾的關注，尤其是近期主演的《柔美的細胞小將》、《以吾之名》讓觀眾們看到了他扎實的演技。



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