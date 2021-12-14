《我家的熊孩子》公开利特姐姐婚礼幕后超爆笑！Super Junior各个为「不婚」找藉口，厉旭成关键人物

真的会被这群人打败，有够荒谬好笑XD

Super Junior利特的姐姐朴仁英於上月19日大婚，周日播出的《我家的熊孩子》最新EP.271，公开了希澈与SJ成员幕后爆笑互动。

*前情提要：‎Super Junior利特姐姐婚礼场面超动人！利特牵姐姐进场、希澈担任司仪、艺声与D&E齐唱祝歌

SJ成员一个一个都要迈入40代，婚礼上逃不了结婚话题。希澈一到婚礼场地就向利特说：「很难为情啊！什么时候轮到我们啊？」结果利特回应：「不会轮到我们的，我一看更感觉结不了了。」



希澈空档见见妈妈时，也讲了一样的话：「我今天这么一看，感觉结婚更难了。」还对侄子说要一个人生活、和起伏一起过下去，妈妈听了心里肯定很火……



后续SJ坐一桌聊天，开始了各种「不婚」的奇妙藉口。「在父母面前亲亲太尴尬了，所以结不了婚，要怎么在父母面前结婚啊？」希澈话一出，妈妈就在棚内喊话：「没关系，亲吧！」



始源和圭贤回顾起当年的「剪刀石头布决定谁先结婚」名场面，厉旭可是成了赢家。银赫和希澈两人一搭一唱：「在熊孩子里，官方公布(?)的最快结婚的是厉旭对吧！」「不能打破那个，我们不能不能先结婚。」「因为这是和观众的约定。」明明没有一个人真的想迈入婚姻，但接下来大家还莫名其妙聊起「联合婚礼」，而且仍然强调厉旭一定要是第一批结婚的。



不知道等到9位成员出现第一个结婚的人要等到何年何月，也许真的有可能是厉旭，如果厉旭顺利在明年结婚，也不用承受会倒楣的诅咒了（XD）。

▼相关片段，希澈僵硬的主持以及和始源以《人气歌谣》模式主持的有趣画面也不容错过～









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