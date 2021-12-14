上周《带轮子的家3》金熙元喊：「我不会关心要离开的人」孔明今入伍，经纪公司释出平头帅照

平头还能那么好看！孔明要健康回来啊～剩下几集《带轮子的家3》大家也别错过了！

今年跨足电视剧与综艺节目的演员孔明，今（14）日以不公开方式入伍服役。正巧上周播出的最新一集《带轮子的家3》，播出了两位哥哥得知孔明入伍的反应，还有「大前辈」Rain的过来人经验。

《带轮子的家3》EP.8，正值秋季，成东镒、金熙元与孔明三兄弟进入了秋季感性。问起孔明最喜欢的季节，成东镒自信的猜了夏天，果真没错。成东镒接著说：「你要是问熙元，他应该是不知道。」结果，金熙元竟回一句：「反正我不会关心要离开的人。」



另外两人无声笑翻了！原来金熙元口中「要离开的人」就是指即将入伍的孔明。孔明抚掌大笑后便看向金熙元，金熙元继续说：「我是不会等你的，哥是会马上换鞋穿的人，再见了！」



「关心的话，只有我会心痛，就走吧！」金熙元继续讲，孔明倒是露著笑容一言不发。「你看他眼眶都湿了。」成东镒话一出，金熙元便赶紧假装落泪，气氛才稍微欢快起来，孔明也拿出相机替两位哥哥留影。



搞笑的是，来宾Rain登场之时凑巧谈起当兵，说自己是秋天入伍的，因为寒风刺骨导致他久久忘怀不了当时的味道，其他人听了都看向孔明，你一言我一语担心孔明，让孔明一度忍不住呐喊：「不要再说了！拜托！」可能还不想面对寒冷的军队生活吧！



经纪公司让孔明透过影片向粉丝传达一些话：「我会身体健康、心灵健康的回来，喜欢我的作品还有我的人，感谢所有粉丝，想对你们说我爱你们、谢谢你们。」同时曝光了平头造型。一系列当杂志在拍的照片让网友直呼：「晕，好可爱啊哈哈哈圆圆的」「像恐龙蛋一样哈哈哈」「头发剃得真好」，结果有位网友提到‎「驯鹿」（《柔美的细胞小将》一角）‎，才惊觉本来预想孔明演驯鹿可能是无望了。



孔明的弟弟NCT道英也在IG上替哥哥送行、表达祝福：「我哥哥参军了，回来之后我会捧整颗心欢迎你，一路顺风。」附图是孔明平头照还有靠著孔明平头的照片，虽然乍看有点搞笑，但可以感受出弟弟的不舍。



最后祝福孔明能保暖且健康平安度过军旅生活！在孔明入伍的期间，可以继续锁定《带轮子的家3》剩下集数，或是期待他客串的金裕贞主演Netflix电影《20世纪少女》上架。

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