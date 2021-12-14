李玹雨＆安普贤分别接替本由金宣虎担任的电影《Dog Days》及《2点的约会》！

演员李玹雨将出演电影《Dog Days》；安普贤已确定出演电影《2点的约会》。

据韩媒OSEN独家报导称李玹雨前不久接到了《Dog Days》的片约，已经确定出演。 该片此前因敲定大势男星金宣虎担任男主角而备受关注，后因他卷入私生活争议而退出，这次李玹雨接替的就是金宣虎的角色。



《Dog Days》讲述了人类和他们的宠物狗之间的治愈故事，尹汝贞、刘海镇、金瑞亨等实力派演员已经确认出演，随著男主花落李玹雨，该片也将於本月末正式开机拍摄。



10月，遭前女友指控而引发私生活争议，导致形象大跌，瞬间让他所有工作中断，广告下线。不过随著多方揭开越来越多的事实，前女友并非善人，金宣虎也逐渐恢复了工作，只是鲜少在公众场合亮相。 李玹雨退伍后也相当低调，只传出了《英雄》、《Dream》、韩版《纸房子》等几部作品的消息，其实他的颜值和演技都不缺，就缺一个好的剧本大爆了。

另一位男演员安普贤同样传出了接替金宣虎出演新片的消息，据韩媒体育东亚独家报导表示，原定金宣虎担任男主的《2点的约会》现已确定将由安普贤顶替，女主角则是少女时代成员润娥。这部由《极限逃生》的李尚根导演执导的电影，讲述的是一个拥有超乎想像秘密的楼下女人与楼上男人每天相遇后发生的如温暖童话般的故事，是一部浪漫喜剧。



安普贤，於2014年通过情景剧《Golden Cross》以演员身份出道。 而后又通过《太阳的后裔》、《尽头的回忆》、《多样的儿媳》、《她的私生活》、《梨泰院CLASS》等多部影视作品受到了大众的关注，尤其是近期主演的《柔美的细胞小将》、《以吾之名》让观众们看到了他扎实的演技。



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